中國本世紀砸1.85兆 蠶食英國軍用技術

北京藉投資案推動戰略目標 瞄準航太、電動車、機器人等領域

英國廣播公司（BBC）招牌新聞節目「廣角鏡」（Panorama）十七日報導，自本世紀以來，中國已向英國企業和計畫投資數百億英鎊，其中一些投資使中國獲得軍用層級技術。中國的投資在二〇一五年發布「中國製造二〇二五年」戰略計畫後達到高峰，以二〇二三年的價值計算，高達四五〇億英鎊（約一．八五兆台幣）。

「廣角鏡」根據美國維吉尼亞州威廉與瑪麗學院（College of William and Mary）研究機構AidData的數據分析指出，英國一直是「七大工業國集團」（G7）中這類投資的首選目的地，並調查這類投資如何導致英國尖端科技和技能被轉移到中國。AidData執行長派克斯（Brad Parks）指出，部分投資案符合北京的戰略目標，即「中國製造二〇二五」推動在航太、電動車和機器人等十個高科技領域成為產業主導者。

凱橋收購晶片公司想像科技 大股東中國國新隸屬國務院

以專門從事電腦、手機晶片設計的想像科技公司（Imagination Technologies）為例，該公司在二〇一七年被總部位於美國加州的私募股權公司凱橋（Canyon Bridge），以五．五億英鎊收購。凱橋只有一名投資人—奕泰資本，而奕泰資本的最大股東是隸屬中國國務院的中國國新（China Reform）。

想像科技前執行長布萊克（Ron Black）指出，他在二〇一九年被召集到北京參加會議，被要求直接為中國國新工作，並監督想像科技的技術和專業知識向中國的整體轉移，但他拒絕。幾個月後，中國國新試圖將四名「對半導體一無所知」的新董事，安插到想像科技董事會。布萊克確信，想像科技的技術有可能被用於軍事目的，於是開始聯繫英國政府相關人士，國會議員雖然為此召開聽證會，卻告知這是私人產業事務，無能為力。

由於擔心軍用技術可能被轉移至中國，布萊克辭去想像科技的職務，此時英國政府開始關注此事，中國國新也停止任命新董事的嘗試。布萊克之後撤回辭呈，卻在三天後被解雇。後來，英國勞動仲裁庭裁定他遭到不公平解雇。布萊克離開後，想像科技的自主研發技術被轉移到中國。

英國政府通訊總部（GCHQ）前主任佛萊明（Jeremy Fleming）指出，過去廿年來，英國從與中國貿易和投資關係中獲益，但「我們在允許進入具有戰略意義的科技產業方面過於自由了」，可能因此損害自身利益。

