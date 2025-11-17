中媒對日出陰招 再炒琉球地位未定論

中國政府針對日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，發動輿論機器圍剿，並再度炒作「琉球地位未定論」，試圖以戰爭威脅，分化沖繩與中央政府的關係。圖為沖繩當地居民高舉反戰標語。（法新社檔案照）

在日本首相高市早苗的「台灣有事」發言後，日中關係再次緊張，除官方呼籲民眾避免前往日本，中國媒體也大打輿論戰，從軍方發表殺氣騰騰的文章，到引述台灣政治人物和日本國內的反對言論，一直延伸到再度炒作「琉球地位未定論」，試圖以戰爭威脅，分化沖繩與中央政府的關係。

試圖以戰爭威脅 分化沖繩與日本政府

有「中國日報」背景的「起底工作室」十四日發布影片，強調琉球曾與中國維持長達五百年的宗藩關係，其後遭日本併吞，但「開羅宣言」、「波茨坦公告」等文件明確限定日本領土僅限四大島，「琉球法律地位一直都是未定狀態，根本不是日本人聲稱的固有領土。」

影片聲稱訪問一名沖繩人，該名受訪者聲稱，沖繩自古以來就是獨立國家，名為琉球，被中國、朝鮮、東南亞、美國、法國、荷蘭，甚至日本，都承認為主權獨立國家，但日本在一八七九年違背琉球人民意願，入侵併吞琉球，強行將其改名為沖繩縣，「這就是日本殖民琉球的開始」。

該名受訪者又說，二次世界大戰期間，日本在琉球部署軍事力量，導致沖繩戰役爆發，一九四五年有三分之一的原住民被殺害，「幾乎每個琉球家庭都在那一年失去了親人」。

對於高市關於台灣的言論，該名受訪者說，大多數沖繩人認為，高市的鷹派立場與前首相安倍晉三非常類似，她的台灣言論「幾乎等於對中國宣戰」，沖繩人對此非常擔心，因為一旦中日開戰，駐沖繩的日本軍力肯定成為首要打擊目標，將為沖繩再次帶來災難。

中國社群平台「微信」公眾號「華山穹劍」則在十五日發布影片，翻出十月九日中國駐聯合國副代表孫磊在聯大會議上敦促日本「停止對沖繩人等原住民的偏見與歧視」，聲稱這是中國首次界定沖繩原住民，「琉球棋局下得太妙」，還說在當時「引發日本方面強烈反應」。

冲繩距離台灣不到七五〇公里，境內有近三萬美軍，預期將在台灣有事時，在日本自衛隊支援下扮演關鍵角色。「華山穹劍」十二日發布的一篇文章還警告，若日本執意挑戰中國核心利益，中國完全有權利依據國際法，重新提出琉球地位問題。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今年一月曾報導，北京正試圖透過宣傳、外交行動等途徑「無聲入侵」冲繩，為未來可能的犯台行動預先鋪陳有利的政治和軍事形勢，手段包括在冲繩當地居民與日本中央政府之間挑起爭端，包括渲染在地經濟問題，以及炒作日本兼併琉球等歷史恩怨。中文社群媒體也出現許多宣傳影片，聲稱多數冲繩居民支持獨立。

