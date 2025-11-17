美國海軍作戰部長︰南韓造核潛艦 牽制中國大有用

美國日前正式批准南韓建造核動力潛艦，美國海軍作戰部長柯德爾表示，南韓建造的核潛艦自然將在牽制中國時發揮作用。（法新社檔案照）

美國日前正式批准南韓建造核動力潛艦，但美韓的公開文件並未在用途上申明其用途。不過，美國海軍作戰部長柯德爾（Daryl Caudle）接受媒體採訪時，南韓建造的核潛艦自然將在牽制中國時發揮作用。

南韓「韓聯社」十六日報導，柯德爾十四日表示，美國期待與盟國合作，共同實現針對核心競爭對手中國的相關目標，「我認為南韓與美國在對中關切事項上具有相當多的共識，戰略考量也是必須納入的重要因素」。柯德爾還說，南韓根據國家利益自主運作戰力艦艇，不屬於美方干預範圍，惟美國完全有可能與南韓潛艦協同行動。南韓推動建造核潛艦，對美韓來說都具有重大歷史意義，身為南韓的夥伴，美國樂於與南韓共同開啟相關進程。

對於近期中國在黃海設置的障礙物，柯德爾表示，若繼續置之不理，日後異常行為也可能有成為常態的風險，若出現越過一定底線的情況，美方將與韓方堅決應對。

至於北韓海軍力量增強，柯德爾認為，雖然仍不足以對美國構成威脅，但已具有可威脅南韓的能力；儘管規模較小，但平壤正試圖透過擁有可搭載核彈頭的潛射彈道飛彈（SLBM）力量，來建立戰略嚇阻能力。

美國總統川普和南韓總統李在明上月廿九日在慶州舉行會談，李在明在會中要求川普同意韓方獲得核動力潛艦燃料。李在明直言，柴電動力潛艦潛航能力較差，在追蹤北韓和中國潛艦方面能力有限，引發中國駐南韓大使戴兵關切，希望韓方慎重處理相關事宜。

另外，針對在南韓境內建造美國戰艦的問題，柯德爾認為這是複雜的問題，必須持續探討。

本月四日，美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯在南韓參加第五十七次韓美「安全諮商會議」（SCM），被問及駐韓美軍是否可能投入台灣或南海衝突時，赫格塞斯表示，駐韓美軍第一優先仍著重於嚇阻北韓進犯，但也坦言對區域內突發事務「保持彈性」，無疑是美方關切的議題。

