菲美日MMCA演習 捍衛南海╱日自衛隊前進菲國 美盟友抗中範本

菲律賓、美國與日本14日至15日在南海菲律賓聲索海域， 舉行代號「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合演習。菲律賓派遣「黎薩號」（BRP Jose Rizal）與「魯納號」（BRP Antonio Luna）2艘飛彈巡防艦；美方出動「尼米茲號」（USS Nimitz）航空母艦打擊群；日方則派出海上自衛隊「曙號」護衛艦。這是菲律賓與理念相近國家今年以來第8次MMCA演習，也是自2024年MMCA啟動以來的第13次，展現菲律賓與可信任夥伴共同提升集體防衛能力的決心。（取自菲律賓武裝部隊X）

日菲「相互准入協定」9月生效

日本與菲律賓的「相互准入協定」（RAA）在九月生效後，允許日本自二次世界大戰後首次在菲國部署軍事力量，目標是在南海遏制中國霸凌行徑。香港「南華早報」十六日指出，RAA協定可能會強化馬尼拉當局在南海爭議水域的立場，更重要的是，該地區的其他美國盟友也可能仿效，未來或將出現更多「準軍事聯盟」，形成一個針對中國的集體安全網絡。

將出現更多準軍事聯盟 形成對中集體安全網絡

據報導，日菲兩國去年七月簽署RAA協定，菲國參議院去年十二月批准，日本國會則在今年六月通過，協定於九月十一日正式生效，使日菲成為「準安全聯盟」。

中國南海研究院副研究員丁鐸表示，RAA協定透過降低戰略合作的成本和政治障礙，為日菲兩國「軍事互動正常化」鋪路，而兩國共享遏制中國的共同目標。丁鐸表示，RAA協定為雙方，尤其是日本自衛隊，提供一條制度化的「快速通道」，以便在菲律賓展開聯合演習、後勤支援及機艦互訪。

據了解，日菲RAA協定生效還不到一個月，兩國就舉行為期五天的聯合軍事演習，包括向菲律賓宿霧島運送緊急救援物資，以支援當地發生的芮氏規模六．九地震。十月十三至十四日，日本也參加由菲律賓和美國發起，與地區盟友舉行的另一次聯合軍演。隨後，菲律賓、美國、澳洲和紐西蘭也於十月卅日至卅一日，在南海舉行為期兩天的聯合海上演習。

菲今年8度MMCA演習 共機飛越南海回應

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）十六日發布新聞稿表示，菲律賓武裝部隊（AFP）、美國印太司令部（USINDOPACOM）及日 本海上自衛隊，十四日至十五日在南海菲律賓聲索海域，舉行代號「多邊海上合作行動」（MMCA）聯合演習。這是菲軍與理念相近國家今年第八次MMCA演習，也是自二〇二四年MMCA啟動以來的第十三次，展現菲律賓與可信任夥伴共同提升集體防衛能力的決心。

做為回應，中國十四日出動一架轟炸機飛越南海，並指責馬尼拉頻繁邀請外部勢力參與聯合巡邏，破壞區域和平。中國人民解放軍南部戰區發言人田軍里十六日發表聲明稱，轟炸機部隊在南海進行「例行巡邏」，警告菲國「立即停止挑釁和加劇緊張局勢的行動」。

去年，日本與澳洲、英國簽署類似的相互准入協定，並有意與加拿大、法國、紐西蘭和其他國家達成類似協定。分析家指出，這預示一個更廣泛的趨勢，即美國盟友正透過「準聯盟」擴大安全合作。

丁鐸表示，菲日RAA協定極有可能成為可複製範本，未來可能會看到美國同盟體系內出現更多「準軍事聯盟」，形成一個針對中國的靈活有效安全網絡，這是北京必須面對的「結構性挑戰」。

