美駐日大使︰美日同盟 致力維護台海和平

（取自美駐日大使葛拉斯X）

葛拉斯︰北京激烈舉措 反而有助深化美日關係

日本與中國就日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言的對立持續加劇，中國繼呼籲國民避免赴日旅遊後，十六日又發布赴日留學預警，中國海警船更挑戰日本主權，進入釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）「領海」巡航。美國則力挺日本，駐日大使葛拉斯連日發文諷刺中國，直指北京當局一系列激烈舉措，反而有助深化美日關係，並重申美日同盟堅定不移地維護台灣海峽和平與穩定。

請繼續往下閱讀...

日中對立加劇 中海警船闖釣魚台海域

高市日前暗示，若中國對台動武，可能對日本構成「存亡危機事態」，從而觸發日本自衛隊行使集體防衛機制。這番話挑動北京敏感神經，駐大阪總領事薛劍更口出惡言，公開威脅對高市「斬首」，引發日本輿論沸騰。連日發文諷刺中國的美國駐日大使葛拉斯，十五日繼續在社群平台Ｘ上傳一張耶誕卡圖片，以日文與英文寫道，「謹向中國駐日大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的美日同盟所付出的努力，辛苦了」。日本網友對該貼文反應熱烈，稱欣賞葛拉斯的幽默與從容，認為這是相當高明的諷刺。

葛拉斯十六日再次發文，並附上美國總統川普和高市上月在橫須賀海軍基地登上美國航空母艦「喬治華盛頓號」的照片，重申「我們始終秉持共同信念，永遠堅守我們的使命。就像七大工業國集團（G7）夥伴關係一樣，美日同盟堅定不移地致力於維護台海和平與穩定，做為自由且開放的印太地區的一部分。我們並強烈反對任何企圖以武力或脅迫方式片面改變區域現狀的行為。」

在此次「台灣有事」風波中，葛拉斯先是批評薛劍「暴露本性」，還說「中國口口聲聲說要當好鄰居，結果言行不符」，接著又反駁中共喉舌「環球時報」前總編輯胡錫進譴責高市是「惡毒的巫婆」，批評對方「搞不清楚狀況、無法分辨外交與挑釁」。「德國之聲」十五日刊出評論文章指出，如今中國官員和官方媒體認為，用渾話辱罵外國領袖是「聰明智慧」，粗鄙的髒話則代表「國家力量」，而中共建政以來，語言暴力正是政治暴力的一部分。

中國教育部加碼報復 對日本發布留學預警

儘管如此，中國教育部十六日仍加碼報復日本，對日本發布留學預警，聲稱近期日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件增加，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升，建議中國公民謹慎規劃赴日留學。前一天，中國外交部及駐日大使館才發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本。

即使中國民間對此反應冷淡，官方仍千方百計挑釁日本。繼中國海事局宣布十七至十九日在黃海中部海域舉行實彈射擊後，中國海警十六日更宣布，四艘海警船編隊在「我釣魚島」領海內巡航，為依法展開的「維權活動」。日方指出，這四艘海警船都配備機砲，海上保安廳巡邏船曾警告它們「勿靠近日本領海」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法