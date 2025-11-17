高市早苗支持率攀升 「台灣有事」行使自衛權 日人贊同多於反對

日本首相高市早苗在國會表示，「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，據共同社最新民調顯示，受訪者「贊成」加「傾向贊成」的比例達48.8％。（法新社檔案照）

日本首相高市早苗在國會表示，「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國強烈反彈，但共同社最新民調顯示，受訪者「贊成」加「傾向贊成」的比例達四十八‧八％，「反對」者則占四十四‧二％。

共同社在十五日至十六日兩天所做全國電話調查顯示，高市內閣的支持率為六十九‧九％，比上次十月的調查上升五‧五個百分點，不支持率為十六‧五％。對於高市主張提高國防經費以強化防衛力的方針，六十‧四％的受訪者表示「贊成」，卅四‧七％表示「反對」。

請繼續往下閱讀...

高市七日在眾議院接受質詢時表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但仍需視實際發生的個別具體情況。

北京對高市前述發言表達強烈抗議，要求撤回，並展開一系列報復行動，包括呼籲中國公民近期避免前往日本、在黃海舉行實彈射擊、海警船編隊在釣魚台周邊海域巡航等。中國駐大阪總領事薛劍更在社群平台發表「斬首」言論，但日方堅稱高市發言符合政府一貫立場，沒有必要撤回，雙方緊張關係持續升溫。

日中情勢緊張 共同民調發布二度喊卡

此外，日本與中國每年共同進行的「日中共同輿論調查」，十六日再次接獲中方通知，表示「鑑於當前日中關係情勢，希望延期發布」。「日中共同輿論調查」原訂本月四日在北京發布，但中方一日深夜突然通知延後，原因疑似高市在南韓亞太經合會議（APEC）峰會期間，會晤台灣領袖代表林信義，令北京不滿。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法