    首頁 > 國際

    川普再成箭靶 指示艾普斯坦案查柯林頓

    2025/11/16 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    艾普斯坦調查扯到柯林頓，川普被控施壓司法部轉移焦點。（美聯社檔案照）

    隨著已故性犯罪富豪艾普斯坦的最新一批電郵曝光，面臨更大壓力的美國總統川普十四日指示司法部長邦迪以及聯邦調查局（FBI）調查艾普斯坦與前總統柯林頓、前財政部長桑默斯、LinkedIn創辦人霍夫曼、摩根大通等個人與機構的關係。川普聲稱這些人長期與艾普斯坦往來，甚至多次造訪其涉性交易的私人島嶼。

    被點名者中，柯林頓曾於二〇〇〇年代與艾普斯坦有接觸，但最新郵件顯示艾普斯坦本人稱柯林頓從未「登島」。柯林頓發言人據此強調其清白，並反批川普意圖轉移焦點，掩蓋近期地方選舉挫敗與聯邦政府停擺等政治困境。

    桑默斯是柯林頓政府財長，之後出任川普最討厭的哈佛大學的校長。霍夫曼在去年總統大選時支持川普的對手前總統拜登連任。曾服務過艾普斯坦的摩根大通則不但被川普點名批評歧視他本人，還遭到川普政府審查。

    摩根大通回應，已與受害者達成賠償，且強調未協助其犯罪，反指政府未分享相關情資。

    最新曝光的電郵暗示，川普知道艾普斯坦的性犯罪，甚至疑似曾接受相關服務。面對質疑，川普否認知情，稱若真有事，民主黨早就大肆宣傳，並強調自己與艾普斯坦多年關係惡劣。司法部長邦迪已指派紐約曼哈頓聯邦檢察官克雷頓主導調查。

