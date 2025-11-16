分區控管 美國擬將加薩一分為二

巴勒斯坦人十四日在淪為廢墟的加薩市內行動。（美聯社）

根據英國「衛報」獨家取得的美國軍方文件，美國計劃將加薩走廊長期一分為二：東部設立由以色列與國際部隊共管的「綠區」作為重建起點；西部則劃為維持廢墟狀態的「紅區」。目前超過二百萬巴勒斯坦居民被迫集中在這片沿海「紅區」。

美方規劃顯示，國際穩定部隊（ISF）將與以軍共同部署在加薩東部，沿現有以軍控制的「黃線」形成分界。作戰概念規定，ISF僅在「綠區」活動，最終規模達二萬人，但不進入「黃線」以西的「哈瑪斯」勢力區。

籌組國際部隊 面臨困難

此計劃與川普上月承諾的「讓巴勒斯坦人在全加薩實現自治」明顯有矛盾。一名美國官員坦言：「那只是願景，需要時間，而且絕不容易。」

川普的廿點「和平計劃」以ISF為核心，但籌組面臨困難。美國明確排除派遣地面部隊或資助重建的可能，外交人士直言：「美國不想付錢。」

計劃建議歐洲國家擔任部隊主力，但內部人士形容此構想不切實際。多數歐洲國家不願再派兵至高風險地區。文件列出約旦可能派遣部隊與警力，但約旦國王已公開拒絕，強調此舉將威脅國家安全。

重建綠區 吸引自願遷移

美國官員稱重建「綠區」是柔性手段，希望吸引巴勒斯坦人自願遷移。但批評者指出，「綠區」令人聯想到美軍過去在巴格達與喀布爾的失敗。

聯合國數據顯示，加薩逾八十％建築被毀，多數學校醫院無法運作。停火一個多月後，以色列仍嚴格限制援助物資入境。近一百五十萬人急需庇護物資，數十萬人缺乏乾淨飲水與基本服務。整個人口集中在不到加薩一半面積的「紅區」，生存條件持續惡化。

