打不打委內瑞拉 川普賣關子

委內瑞拉總統馬杜羅14日在首都卡拉卡斯一場捍衛國際法會議上，舉手握權向群眾致意。（法新社）

毒品比擬為化武 稱打擊運毒船是「集體自衛」

美國政府高層過去幾天在白宮舉行三次會議，討論可能對委內瑞拉採取的軍事行動方案，總統川普十四日更暗示，他「大致」已拿定主意，並將毒品比喻成化學武器，認為打擊運毒船隻是「集體自衛」的一環。

請繼續往下閱讀...

已拿定主意 主張聯合盟友對抗毒梟集團

「路透」指出，白宮國土安全小組十二日起連三天在戰情室開會，由副幕僚長兼國土安全顧問米勒主持。第二場會議是重頭戲，出席者包括川普、副總統范斯、戰爭部長赫格塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩等人，川普當天聽取多項軍事行動方案簡報。川普十四日在空軍一號上向媒體表示：「我不能告訴你具體情況，但我對委國問題大致已拿定主意。」

川普先前曾暗示可能對委國發動地面攻擊，但也多次表示無意推翻委國政權。自二〇一三年起執政的總統馬杜羅則堅稱，川普正試圖推翻其政權。今年八月，華府指控馬杜羅與販毒與犯罪集團有關，將對他的懸賞金提高至五千萬美元。

「華盛頓郵報」引述知情人士指出，川普政府試圖將毒品走私法律與武裝衝突法混合套用，將毒品比擬為化武，主張以「集體自衛」為由，與哥倫比亞、墨西哥等盟友對抗毒梟集團，以此合理化連月來對海上可疑船隻的攻擊行動。

最近幾週，華府已向拉丁美洲部署戰艦、包括F-35在內逾七十五架戰機與五千多名士兵，並對廿一艘涉嫌運毒船發動襲擊，造成至少八十人死亡。「福特號」航艦十一日抵達拉美，支援打擊毒品走私。鄰近委國的千里達及托巴哥外交部十四日宣布，十六日至廿一日將與美國展開新一輪聯合軍演。

委國擬定遊擊式反擊 與無政府狀態策略

路透披露，馬杜羅政府已擬定「遊擊式反擊」計畫，計劃在二八〇多個地點部署小型軍事單位，實施破壞與游擊戰術，以擊退外國武裝份子。另一項「無政府狀態」策略，則由情報部門與親政權組織在卡拉卡斯街頭製造混亂，使外國軍隊難以控制局勢。

美國戰爭（國防）部發布的照片顯示，由美國海軍的全球最大航艦「福特號」領軍的航艦打擊群，十三日在大西洋一處未公開地點，與美國空軍F/A-18戰機、B-52轟炸機舉行多面向聯合軍演。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法