為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    打不打委內瑞拉 川普賣關子

    2025/11/16 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    委內瑞拉總統馬杜羅14日在首都卡拉卡斯一場捍衛國際法會議上，舉手握權向群眾致意。（法新社）

    委內瑞拉總統馬杜羅14日在首都卡拉卡斯一場捍衛國際法會議上，舉手握權向群眾致意。（法新社）

    毒品比擬為化武 稱打擊運毒船是「集體自衛」

    美國政府高層過去幾天在白宮舉行三次會議，討論可能對委內瑞拉採取的軍事行動方案，總統川普十四日更暗示，他「大致」已拿定主意，並將毒品比喻成化學武器，認為打擊運毒船隻是「集體自衛」的一環。

    已拿定主意 主張聯合盟友對抗毒梟集團

    「路透」指出，白宮國土安全小組十二日起連三天在戰情室開會，由副幕僚長兼國土安全顧問米勒主持。第二場會議是重頭戲，出席者包括川普、副總統范斯、戰爭部長赫格塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩等人，川普當天聽取多項軍事行動方案簡報。川普十四日在空軍一號上向媒體表示：「我不能告訴你具體情況，但我對委國問題大致已拿定主意。」

    川普先前曾暗示可能對委國發動地面攻擊，但也多次表示無意推翻委國政權。自二〇一三年起執政的總統馬杜羅則堅稱，川普正試圖推翻其政權。今年八月，華府指控馬杜羅與販毒與犯罪集團有關，將對他的懸賞金提高至五千萬美元。

    「華盛頓郵報」引述知情人士指出，川普政府試圖將毒品走私法律與武裝衝突法混合套用，將毒品比擬為化武，主張以「集體自衛」為由，與哥倫比亞、墨西哥等盟友對抗毒梟集團，以此合理化連月來對海上可疑船隻的攻擊行動。

    最近幾週，華府已向拉丁美洲部署戰艦、包括F-35在內逾七十五架戰機與五千多名士兵，並對廿一艘涉嫌運毒船發動襲擊，造成至少八十人死亡。「福特號」航艦十一日抵達拉美，支援打擊毒品走私。鄰近委國的千里達及托巴哥外交部十四日宣布，十六日至廿一日將與美國展開新一輪聯合軍演。

    委國擬定遊擊式反擊 與無政府狀態策略

    路透披露，馬杜羅政府已擬定「遊擊式反擊」計畫，計劃在二八〇多個地點部署小型軍事單位，實施破壞與游擊戰術，以擊退外國武裝份子。另一項「無政府狀態」策略，則由情報部門與親政權組織在卡拉卡斯街頭製造混亂，使外國軍隊難以控制局勢。

    美國戰爭（國防）部發布的照片顯示，由美國海軍的全球最大航艦「福特號」領軍的航艦打擊群，十三日在大西洋一處未公開地點，與美國空軍F/A-18戰機、B-52轟炸機舉行多面向聯合軍演。（法新社）

    美國戰爭（國防）部發布的照片顯示，由美國海軍的全球最大航艦「福特號」領軍的航艦打擊群，十三日在大西洋一處未公開地點，與美國空軍F/A-18戰機、B-52轟炸機舉行多面向聯合軍演。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播