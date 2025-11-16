日中關係 急遽惡化 中國發布遊日警示 黃海3天實彈演習

中國宣布17日至19日在黃海中部進行實彈射擊演習，禁止船隻進入，針對日本意味強烈。圖為中國海軍實彈演習照。（取自網路）

日中關係因日相高市早苗涉台言論及中國駐大阪總領事薛劍激烈回應而急遽惡化。中國外交部十四日發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，指日方領導人發表「涉台露骨挑釁言論」，嚴重損害雙邊交流氛圍，並威脅在日中國人安全。中國駐日使領館隨即發布安全提醒，要求在日公民提高警覺。

中方譴責高市 警告勿介入台海

作為配套措施，中國國航、東航、南航三大航空公司十五日起至年底，開放所有赴日航班免費退票或改期。同時，中國海事局宣布十七日至十九日於黃海中部進行實彈射擊演習，禁止船隻進入，針對意味強烈。中國國防部與人民日報、解放軍報亦密集發聲，譴責高市言論「極其險惡」，警告若日本武力介入台海，將構成「侵略行為」，中方必「迎頭痛擊」。

請繼續往下閱讀...

日要求中方妥善處理 冷靜對話

日官房長官木原稔十五日表示，中方的旅遊警示「與日本的認知有差異」，不符合兩國推動「戰略互惠關係」的大方向，已強烈要求中方妥善處理。他強調，正因立場不同，雙方多層次溝通更為重要。自民黨政調會長小林鷹之亦呼籲冷靜對話，避免關係進一步惡化。

爭端始於十一月七日，高市在國會答詢時稱，若台灣爆發武裝衝突，可能構成「威脅日本生存的事態」，觸發行使「集體自衛權」。北京視此為嚴重干涉內政，要求日方撤回言論，否則後果自負。隨後薛劍發文揚言「斬首」高市，雖已刪除，仍引發日本輿論譁然，外務省十四日已召見中國大使強烈抗議「斬首」言論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法