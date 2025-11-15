中國首艘無人機航艦海試

中國首艘「無人機航艦」076型兩棲攻擊艦「四川號」十四日展開首次海試，主要檢測動力與電力等系統。該艦去年十二月在上海滬東中華造船廠下水，滿載排水量達五萬公噸，為全球首艘配備電磁彈射與攔阻系統的兩棲艦艇。其飛行甲板可搭載攻擊-11（GJ-11)匿蹤無人機、直升機與固定翼機種，使解放軍海軍可進行「有人—無人協同作戰」，提升遠洋作戰與偵察能力。（美聯社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法