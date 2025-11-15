惡意剪輯搞川普 BBC道歉拒賠償

英國廣播公司（BBC）十三日就其新聞節目不當剪輯拼接美國總統川普的發言內容，向川普致歉，但拒絕川普的賠償要求。圖為倫敦BBC總部。（路透檔案照）

英國廣播公司（BBC）十三日晚間就其招牌新聞節目「廣角鏡」（Panorama）在去年美國總統大選投票前夕播出的一個單元中，不當剪輯拼接美國總統川普的發言內容，向川普致歉，但拒絕川普的賠償要求。

去年十月廿八日，BBC在節目中將川普在二〇二一年一月六日向支持者發表的兩段相隔五十鐘的演說片段拼接在一起，呈現出川普出言煽動支持者攻擊美國國會山莊的印象。川普否認出言煽動，但國會民主黨人曾據此彈劾川普，該彈劾案雖成立但川普並未被定罪。

川普本就對主流媒體無好感，此前還數次控告美國媒體與索賠成功，如今將矛頭轉向海外，他的律師八日揚言提告BBC與索賠十億美元，除非BBC在格林威治時間十四日晚間十時（台灣時間十五日早上六時）前撤回相關報導、道歉，與賠償川普的「財務與名譽損失」。

營造川普呼籲採取暴行的錯誤印象

BBC在聲明中坦承，他們的剪輯把川普演說的不同部分的摘錄，以連續片段的方式呈現，無意中營造出一種川普直接呼籲採取暴行的錯誤印象；BBC董事會主席夏哈十三日已致函白宮表明歉意，表示該節目不會在BBC的任何平台上重播。雖然BBC沒有回應川普的賠償要求，但從其聲明稱「強烈反對宣稱BBC意圖誹謗」，以及表示川普的指控毫無根據來看，BBC實際上意指川普索賠要求也站不住腳。BBC在自己新聞網站上的報導標題，直接寫明BBC拒絕賠償。

英國文化大臣南迪十四日表示，BBC正以應有的嚴肅態度處理此事，為此道歉是對的。此前已有兩位BBC高層為影片剪輯風波辭職。

