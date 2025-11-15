售沙國F-35 美情報局示警機密外洩中國

美國國防情報局警告，若對沙國出售先進的F-35匿蹤戰機，恐使該戰機技術外洩給中國。（路透檔案照）

沙烏地阿拉伯實質領袖、王儲穆罕默德．沙爾曼十八日將訪美，預計與美國總統川普討論潛在的F-35戰機採購與共同防禦協議。「紐約時報」十三日引述知情人士指出，美國防情報局（DIA）警告，一旦售予沙國F-35，中國可能透過間諜或安全夥伴關係取得技術。

美沙政府正試圖敲定出售四十八架、價值數十億美元的F-35協議，美國戰爭部長赫格塞斯預料將批准，隨後進入跨部會審查。但國防情報局官員憂心技術外流至中國。中沙之間有軍事合作，中國協助沙國建造更強大彈道飛彈，沙國多年來向中方採購短程飛彈，近期更購買性能更佳飛彈，同時還取得自行製造飛彈零件、建立生產設施的技術，並進行試射，顯然希望能自行生產飛彈。

加州「密德伯里國際研究學院」專家路易斯指出，沙國某飛彈試驗場衛星影像宛如中國試驗場縮小版。「詹氏公司」航空編輯詹寧斯表示，F-35將使沙國空軍在匿蹤性能上大幅提升，並有助飛行員評估複雜戰場環境。

此軍售案也引發以色列疑慮。自一九七三年以阿戰爭以來，美國致力維持以色列在中東軍事優勢，過去政府曾以高度機密程序審查軍售是否符合此目標。目前以色列是中東唯一擁有F-35的國家，去年十月與今年六月曾用F-35空襲伊朗。詹寧斯指出，六月的十二日戰爭中，F-35摧毀伊朗防空系統，使以色列老舊戰機得以順利作戰，是行動成功關鍵。

二〇二〇年川普政府曾同意向阿拉伯聯合大公國出售F-35，作為促成阿聯與以色列簽署「亞伯拉罕協議」關係正常化的一環，但因阿聯與中國關係密切，部分美官員反對。二一年拜登政府暫停交易，主因是擔心中國取得技術。美方曾要求在戰機安裝鎖死鍵，以便必要時使其無法運作，阿聯認為過於苛刻，最終交易告吹。

目前美方官員也考慮對沙國軍售設置技術安全保障措施，但協議內容尚不明朗，五角大廈情報報告是否提出建議也未可知。

