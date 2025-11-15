為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日召見中國大使 提強烈抗議

    2025/11/15 05:30 駐日特派員林翠儀／東京十四日報導
    日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」答詢引發中國強烈反彈，日中兩國除互召大使抗議。（路透）

    日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」答詢引發中國強烈反彈，日中兩國除互召大使抗議。（路透）

    日本外務事務次官船越健裕十四日在外務省召見中國駐日大使吳江浩，針對中國駐大阪總領事薛劍在社群平台上就首相高市早苗「台灣有事」相關國會答辯所發的貼文提出強烈抗議，並要求中方採取妥善應對。為抗議薛劍暗示「斬首」的言論，日本自民黨將要求黨內相關人士避免出席由中國駐大阪總領事館主辦的活動。

    中國大阪領事館人員停止外出

    另一方面，日本電視十四日報導，中國政府相關人員透露，中國駐日本大使館已指示館方的工作人員不要外出。由於中國國內包括政府和媒體加強對高市批判，中國政府相關人員擔心狀況會升溫。事實上，這兩天陸續有日本人士前往中國大使館抗議，但並未發生衝突。

    日人抗議 自民黨抵制領事館活動

    自民黨外交部會與外交調查會十四日召開聯合會議，會中整理出一份意見書，要求黨內相關人士避免出席由中國駐大阪總領事館主辦的活動。預計將在近日透過政調會長小林鷹之向黨內發布通知。

    中國駐大阪總領事館預定於廿一日在廣島縣舉行日中友好活動，這場活動可能首當其衝。日本外交部會長高木啓在會後對記者表示，我們將採取堅定的因應措施。

    外交部會與外交調查會日前已向日本政府提交決議，表明若中國不採取適當處置，要求政府做出堅決回應，包括將薛劍列為「不受歡迎人物」驅逐出境。

