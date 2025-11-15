日拒撤高市發言 捍衛台海和平

日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」答詢引發中國強烈反彈，日中兩國除互召大使抗議，日本官房長官木原稔十四日更強調發言不會撤回，也無撤回必要。（法新社）

中國3艦穿越鹿兒島海域 又深夜召見日使

中國對日相高市早苗在國會答詢中提及「台灣有事」一事提高抗議力道，十三日深夜召見日本駐中大使要求撤回發言。日本政府十四日透過官房長官木原稔及外相茂木敏充重申台海和平重要性的立場，強調發言不會撤回，也無撤回必要。

與此同時，日本防衛省十三日證實，解放軍三艘軍艦十二日穿越九州島南端鹿兒島縣海域，經由大隅海峽進入太平洋，這三艦分別為055型驅逐艦「鞍山號」、054A型護衛艦「臨沂號」與903型綜合補給艦「東平湖號」。日方派出機艦遠距監視，確認未有威脅性舉動。但此舉也引發外界關注是否為針對高市言論的回應。

日外相重申台海穩定重要性

木原稔在記者會中表示，台灣海峽的和平與穩定對日本及國際社會至關重要，期盼台灣問題能透過對話以和平方式解決，這是日本的一貫主張，並重申日本立場依據一九七二年日中聯合聲明未曾改變，今後將持續強烈要求中國採取適切行動。

茂木敏充指出，高市的答詢內容基於日本既有法律，相關定義與背景已在國會「平和安全法制」審議中說明清楚，日本立場一貫未變。他強調，日本依法行政，符合國際法，並非挑釁中國，無撤回理由。

茂木敏充也表示，中方主張與日本立場不同，日方已向中方明確說明並反駁其指控不符事實。高市僅指出台灣海峽若失去穩定將影響日本安全保障，並非政策改變或挑戰中國主權。

高市於七日在眾院預算委員會被問及台灣海峽遭海上封鎖情況下何種情形構成「存亡危機事態」，她表示若對台發動武力攻擊並以戰艦封鎖海域，配合其他行動，可能構成可行使集體自衛權的事態。

中國駐大阪總領事薛劍隨即在社群平台Ｘ發文暗示對高市「斬首」，引發日本朝野不滿。自民黨與日本維新會決議要求政府嚴正以對，若中方未妥善處理，應將薛劍列為「不受歡迎人物」。

中方未處理薛劍言論，且自十三日起中國外交部、國防部、及「人民日報」同步升級措辭，要求撤回發言。副外長孫衛東召見日本駐中國大使金杉憲治抗議，警告日方「膽敢干涉統一大業，必遭迎頭痛擊」。國防部更明言，若日方武力介入台海，將「碰得頭破血流」。

人民日報批對中發出武力威脅

人民日報評論指高市是戰後日本首次公開鼓吹「台灣有事即日本有事」並連結集體自衛權，屬「三次首例」—首次表達武裝介入野心、首次對華發出武力威脅、首次在台海問題上越線挑釁，定性為「用心險惡、性質惡劣、後果嚴重」。

日本前首相石破茂與公明黨也批評高市言論。石破指出歷屆政府都避免對台灣問題進行具體判定。公明黨代表齊藤鐵夫先前批評薛劍言論不當，但在中方升高抗議後，卻反批高市說法恐導致國家不穩定，引發外界質疑。

東京大學教授松田康博接受訪問時表示，高市涉台發言可能是意外，非戰略考量，部分內容未照稿發言，似乎陷入對方設下的質詢陷阱。而前航空幕僚長田母神俊雄則在Ｘ發文批判發問的立憲民主黨議員，指這種事情不應該在國會討論，形同把日本底牌攤開給中國看，是愚蠢的行為。

