海上掃毒 魯比歐稱歐洲無權置喙

美國近期對加勒比地區運毒船發動軍事打擊，引發國內質疑及歐洲盟友關切。十二日於加拿大尼加拉舉行的七大工業國集團（G7）外交部長會議上，法國外長巴霍批評美方行動違反國際法，牽連法國海外屬地；歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯則強調，攻擊行動須基於自衛或聯合國決議。美國國務卿魯比歐回應，歐盟無權定義國際法，也無從干涉美國捍衛國家安全的方式。

魯比歐與媒體交談時表示，會議期間沒人向他談起華府的打擊行動，強調美方鎖定的對象包括會藉由委內瑞拉將毒品運往歐洲的「毒梟恐怖份子」，美國反倒應該因剷除販毒集團受到稱許，「我不認為歐盟可以定義國際法。他們當然也無從決定美國該如何捍衛自身國家安全」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國因疑慮中止與美方情報共享，哥倫比亞總統裴卓亦暫停情報共享合作，直至美方停止襲擊行動。魯比歐否認此消息，稱美英關係穩固，此消息為假新聞。G7聯合聲明重申打擊毒品運輸的承諾，未提美軍在拉丁美洲沿海的掃毒行動。

已發動19次打擊行動

美軍自九月起已在加勒比及拉丁美洲太平洋沿岸發動至少十九次打擊運毒船行動，造成至少七十六死。儘管未提出確切犯罪證據，川普政府堅稱目標涉及毒品運輸，符合聯合國憲章第五十一條自衛權規範。美國司法部表示，打擊運毒船的命令符合武裝衝突法律，軍事人員不會面臨起訴風險。

G7峰會亦聚焦烏俄衝突，聯合聲明再次呼籲雙方停火，加強對俄制裁。加拿大外交部長阿南德宣布針對俄國無人機、液化天然氣及影子船隊施加制裁；英國則援助一三〇〇萬英鎊修復遭俄攻擊的能源設施。烏克蘭外長西比哈推動盟友強化基輔飛彈能力及能源韌性。魯比歐指出，莫斯科企圖奪取頓內茨克剩餘地區，華府的結論為莫斯科當前無意尋求和平。

G7聲明亦譴責蘇丹自二〇二三年起暴力惡化，呼籲蘇丹軍隊與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）立即停火。魯比歐批RSF加劇殺戮，促國際切斷其武器來源。

