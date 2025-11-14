為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    政治結盟風險大 南韓財閥改走商業聯姻

    2025/11/14 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    財閥是南韓經濟結構支柱，前五大集團三星、SK、現代汽車、LG和現代重工市值超過股市一半，光三星與SK就佔近四成。圖為首爾三星公司總部。（路透檔案照）

    香港「南華早報」十三日報導，據南韓企業研究機構「CEO SCORE」統計，過往南韓財閥後代傾向與政治世家聯姻，藉此取得政治影響力與保護。隨著時代演變，當今財閥第四、五代有別於前人，近半數選擇與其他商業世家結合，避免因政治結盟而受公眾檢視及名聲破裂風險。

    CEO SCORE關注的八十一個家族、三八〇名財閥後代中，四十六．五％的結婚對象為另一財閥家族成員，僅六．九％與政治或政府領域者結婚；第二代財閥聯姻為卅四．五％，政治領域則廿四．一％，世代間差距明顯。

    財閥是南韓經濟結構支柱，前五大集團三星、SK、現代汽車、LG和現代重工市值超過股市一半，光三星與SK就佔近四成。一九八〇年代以前，軍事強人主導的專制政府嚴控經濟，使財閥與政治家族聯姻普遍。著名例子如一九七九年現代創辦人鄭周永之子鄭夢準與前外交部長金東祚之女金英敏，以及一九八八年SK會長崔泰源與前總統盧泰愚之女盧素英。兩人上月離婚，目前仍就一．三八兆韓元（約二九三億台幣）財產分割訴訟中。

    「韓國先驅報」剖析，與政治人物的婚姻在過去有助事業，但此策略在當代反增加事業受到監控和規範的風險。

    自由結婚比例也提高

    自由結婚也是財閥後代逐漸擴展趨勢。與精英圈外對象結婚比例，從第二代的廿九．三％升至第四、五代的卅七．二％。部分人更徹底離開商業界或投入流行文化，如新世界控股會長鄭有慶之女文徐允六月以K-pop團體「All day Project」成員出道。此外，部分男性後代也選擇入伍服役。一名集團官員向「韓國時報」表示，服兵役成為正當化未來扮演商業領導人角色的方式，藉此打造正面形象並強化社會信任。

