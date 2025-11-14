巴黎協定十年 全球碳排再創新高

一份最新研究報告指出，預計今年各國所產生的導致全球暖化的二氧化碳排放量，將達創紀錄的381億噸，比2024年全球排放量多約1.1％。圖為澳洲雪梨南方一處工廠煙囪排放煙霧。（美聯社檔案照）

值此全球各國正在巴西舉行「聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議」（COP30）之際，一份最新研究報告十二日指出，儘管有跡象顯示全球碳排大國中國的二氧化碳排放量成長趨緩，但全球化石燃料造成的二氧化碳排放總量預計在今年創歷史新高；十年前在「巴黎協定」設定的致力將全球升溫限制在攝氏一．五度內的目標，如今幾乎已不可能做到。

根據年度「全球碳預算報告」（Global Carbon Budget），預計今年各國透過燃燒石油、天然氣與煤炭以獲取能源以及製作水泥所產生的導致全球暖化的二氧化碳排放量，將達創紀錄的約三八一億噸，比二〇二四年全球排放量多約一．一％。但並非所有地區的二氧化碳排放量都大增。中國與歐洲的排放量看似基本上持平，但美國與世上其他大部分地區的排放量則大幅上升。

二〇一五年達成的「巴黎協定」設定的對抗全球暖化目標，為設法讓本世紀末的全球氣溫升幅，控制在不高於工業化時代前攝氏二度，以及最好控制在攝氏一．五度內。

拚升溫1.5度內 已無可能

但根據上述報告的計算，若要將升溫控制在一．五度內，二氧化碳排放量額度只剩一七〇〇億噸，但以目前排放速度計算，一七〇〇億噸的額度四年就用完；力拚讓本世紀末全球氣溫增幅控制在攝氏一．五度的目標，基本上已不可能。

中國碳排量看似趨緩

今年該報告的驚人發現之一，是中國在數十年瘋狂成長後，碳排量看似正在趨於平緩。儘管中國目前仍大為依賴燃煤其他化石燃料發電，但該報告估計，近年大力發展風力與太陽能發電以及推廣電動車的中國，今年的碳排量僅增〇．四％，最後甚至可能下降。但也有專家認為，現在就斷定中國碳排量已達高峰未免言之過早。

