台灣網路自由冠亞洲 全球第7

根據民主研究組織自由之家的年度報告，全球網路自由度連續15年下降。圖為行人在俄羅斯首都莫斯科街頭使用手機。（法新社檔案照）

全球網路自由連15年下滑 冰島蟬聯冠軍

民主研究組織「自由之家」（Freedom House）十二日發表二〇二五年「網路自由度報告」，指出截至今年五月的一年間，全球網路自由已連續第十五年下滑。報告顯示，西方民主國家與專制政權一樣，對網路施加愈來愈多限制，美國與德國的網路自由度皆出現下降。冰島仍為全球網路最自由的國家，台灣以七十九分名列全球第七，為亞洲國家中排名最高者。

民主國家網路限制也惡化

報告指出，多個被歸類為「自由」的國家分數較往年退步。報告共同執筆人威斯泰因松表示，專制與傾向專制的國家對網路與言論自由的打壓持續惡化，視其為維持政權的手段；但民主國家的情況也在惡化，北美與西歐部分國家出現公民空間萎縮，另有國家加強限制仇恨或具爭議言論的發表。

報告評估截至今年五月的全球網路自由狀況，冰島仍居首位，其次為愛沙尼亞、智利、哥斯大黎加、加拿大與荷蘭。台灣以七十九分排名第七，日本以七十八分緊追在後，為亞洲第二。

美國得分七十三分，較去年下降三分，創歷年新低。報告指出，部分原因是總統川普政府因網路言論拘留多名外籍人士，國務卿魯比歐亦曾揚言驅逐批評以色列者，相關行動正面臨司法挑戰。德國則以七十四分同樣退步三分，自由之家指出，德國自我審查現象升高，並嚴格執行禁止仇恨言論與誹謗的法律。

孟加拉進步最多 中緬仍墊底

退步幅度最大的國家包括肯亞、委內瑞拉與喬治亞。肯亞曾因全國示威而切斷網路。塞爾維亞從「自由」降為「部分自由」，尼加拉瓜則從「部分自由」進一步降至「不自由」。相對地，孟加拉因學生抗爭後新政府放寬限制，成為進步最多的國家。

中國與緬甸仍為全球網路自由度最低的國家，兩國皆僅獲九分，並列末位。報告指出，中國政府持續強化網路審查基礎設施，省級政府封鎖網路內容的規模有時甚至超越國家級「防火長城」十倍。另有外流文件顯示，中國企業將「防火長城」技術輸出至緬甸等國，協助其建立審查機制。

