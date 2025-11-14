史上最長 美政府關門43天落幕

美國總統川普十二日在國會共和黨人簇擁下，簽署法案結束長達四十三天的聯邦政府停擺，並再次指控民主黨應該為停擺負責。（法新社）

川普簽署短期政府撥款法案 結束僵局

美國史上持續最久的聯邦政府停擺十二日晚間落幕，川普總統簽署短期政府撥款法案以重啟停擺四十三天的聯邦政府。這場讓聯邦政府員工面臨經濟壓力、大量搭機旅客卡在機場，以及部分食物銀行大排長龍的聯邦政府關門風波影響甚大，民主黨人最後仍未爭取到讓醫保補貼納入撥款法案，府會一把抓的共和黨則因放任政府停擺難逃民怨，兩大黨都是輸家，

政府停擺 經濟損失逾4千億台幣

川普是在國會聯邦眾議院以二二二對二〇九票通過政府撥款法案後數小時，於白宮橢圓形辦公室簽署該法案，就此結束聯邦政府停擺。國會聯邦參議院已在十日以些微差距通過該法案。儘管目前還無確切數字，但根據美國國會預算處估計，政府停擺已造成一四〇億美元（約四三五四億台幣）的經濟損失。

川普在簽署法案時說，在導致民眾受創甚深的四十三天停擺後，聯邦政府如今「恢復正常運作」；但他也不忘將聯邦政府停擺歸咎於民主黨，指稱不會對民主黨人的勒索屈服，以及暗示選民明年期中選舉時別投民主黨。川普說，他只想告訴美國人，別忘了是誰造成聯邦政府停擺這麼久；當來到期中選舉與其他時刻時，「別忘了他們（民主黨）對美國做過的事」。

根據新通過的法案，聯邦政府將獲得資金支持運作至明年一月三十日，同時通過三項撥款法案。

這場史上最長聯邦政府關門，肇因於兩黨就國會民主黨人要求將醫療保健經費納入撥款法案的談判卡關，民主黨人要求進行協商，但共和黨人要求先通過撥款法案，雙方僵持不下導致短期撥款法案未能在國會表決中過關，聯邦政府就此在美東時間十月一日午夜〇時〇一分（台灣時間同日正午十二時〇一分）因經費到期幾乎全面停擺。

民調不支持 共和黨民主黨雙輸

如今之所以能通過短期撥款法案，在於參院多數黨共和黨領袖圖恩承諾民主黨，會在十二月就稅收抵免延長案進行表決而化解僵局—這與民主黨最初堅持將醫保補貼納入撥款法案不符，意即民主黨在犧牲聯邦政府後仍未能如願；至於川普在聯邦政府停擺後祭出包括取消計畫與企圖解雇聯邦雇員等史無前例的單方面行動以施壓民主黨人讓步，則進一步加劇華府黨派分歧。眾院民主黨領袖傑佛瑞斯在投票後表示，「戰鬥尚未結束，我們才剛開始」。

根據美聯社—美國民意研究所公共事務研究中心的民調，約六成美國人認為川普與國會共和黨人要對聯邦政府關門負起「很大」或「相當多」的責任，但同時也有五四％民眾對國會民主黨人持相同看法；至少四分之三美國人認為，兩黨某種程度上都有責任。

