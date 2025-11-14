G7外長：台海需和平穩定 反對片面改變現狀 關切中國軍事擴張

七大工業國集團（G7）外長在加拿大舉行會議，會後聯合聲明強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性。（法新社）

七大工業國集團（G7）外長於十二日結束在加拿大尼加拉地區舉行的會議，並在會後聯合聲明中強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性，對中國軍事擴張表達關切。

聲明重申以法治為基礎的自由開放印太地區的重要性，強烈反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫，包括在東海與南海地區。聲明對在南海使用危險行動與水砲，以及以軍事化與脅迫手段限制航行與飛越自由表示嚴重關切，並重申二〇一六年常設仲裁法院南海裁決具約束力。

兩岸問題 鼓勵對話和平解決

支持台灣 實質參與國際組織

G7外長也再次強調台海和平穩定的重要性，反對任何以武力或脅迫改變現狀的企圖，鼓勵以建設性對話和平解決兩岸問題，並支持台灣在適當國際組織中實質參與。

此外，G7表示將持續關注中國軍事擴張與核武庫快速增長，呼籲北京提高透明度，以展現維護區域穩定的承諾。

出席會議的日本外務大臣茂木敏充在接受採訪時，針對中國駐大阪總領事薛劍上週就首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在社群平台X發表斬首言論表示，薛劍言論「極其不妥」、「令人遺憾」，「為了不影響日中關係的大方向，已強烈要求中方適當因應」。但他未明確表態是否將薛劍列入「不受歡迎人物」名單。

中國外交部十三日持續譴責高市涉台言論，指其妄稱「台灣有事構成日本存亡危機事態」，暗示武力介入台海，是對中國內政的粗暴干涉與戰後國際秩序的挑釁。發言人林劍強調，日方拒不撤回言論，中方絕不容忍，若膽敢武力介入，將被視為侵略，中方必堅決行使自衛權反擊。

