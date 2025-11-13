COP30 原住民衝現場抗議

數十名原住民抗議人士揮舞旗幟表達土地權訴求。（歐新社）

來自世界各國的數千名代表，11日在巴西城市貝倫（Belem）參加聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），數十名原住民抗議人士揮舞旗幟表達土地權訴求，或手持寫有「我們的土地是非賣品」的標語，試圖闖入會場，在入口處與維安人員爆發衝突。數十位巴西原住民領袖本週稍早搭船抵達參與相關會談，要求在森林管理決策上擁有更多發言權。（歐新社）

