打仗還貪污 烏能源弊案起訴七人

烏克蘭總統澤倫斯基的親信明迪奇，被控涉及金額達1億美元的能源部門貪腐計畫，而現任司法部長、曾任能源部長的加盧申科（中），則與明迪奇有利益輸送關係。（路透檔案照）

收回扣金額高達31億

烏克蘭政府十一日大動作肅貪，指控有包括高官在內的七人涉及一起回扣金額高達一億美元（約卅一億台幣）的能源業貪腐案，其中首腦正是總統澤倫斯基過去的商業夥伴、企業家明迪奇（Timur Mindich）；十二日，不在七人之列的前能源部長、現任司法部長加盧申科（German Galushchenko）因疑似收受明迪奇好處，在調查期間遭停職。

基輔當局大動作清理門戶在於承受外來的肅貪壓力，烏克蘭一方面尋求加入歐洲聯盟（EU）以及來自西方國家的抗俄金援，同時還得抵禦俄羅斯對烏國能源系統的大規模攻擊。能源業被控收回扣格外敏感與令烏國民眾憤慨，因為即便目前尚未完全進入寒冬，烏國全國大部分地區每天仍長時間停電。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）在聲明中指出，涉案七人中已有五人被拘留，另兩人在逃；這七人涉嫌參與控制國有企業，特別是「烏克蘭國家核電公司」（Energoatom）的採購活動。儘管烏克蘭國家肅貪局未透露七人身分，但據知情消息人士與檢方稍早的說法，被烏克蘭國家肅貪局形容為此案首腦的企業家，正是澤倫斯基的前商業夥伴明迪奇。

澤倫斯基親信涉案

喜劇演員出身的澤倫斯基曾創辦媒體製作公司「九五街區工作室」（Kvartal 95），而明迪奇正是「九五街區工作室」的共同持有人之一。「九五街區工作室」十二日發表聲明與明迪奇劃清界線，稱明迪奇雖為該公司共同持有人之一，但並未影響公司業務，其面臨的指控也與該公司的活動無關。

至於本案的其他嫌犯，還包括能源部長的一名前顧問、烏克蘭國家核電公司的安全部門主管，以及四名所謂的後勤支援員工。烏克蘭國家肅貪局稍後又將一名前副總理指為嫌犯。烏克蘭總理斯維里登科十一日表示，已解散「烏克蘭國家核電公司」（Energoatom）的監事會，以及將對該公司進行新的審計。

此外，曾任能源部長四年的現任司法部長加盧申科，被檢方指控收受明迪奇提供的「個人利益」，以換取對能源部門資金流向的控制權。根據知情人士，加盧申科之所以遭到調查，是因為他的聲音出現在烏克蘭國家肅貪局公布的一段眾嫌犯對話錄音檔中。儘管加盧申科並非七名涉案嫌犯之一，但他十二日仍被斯維里登科下令在調查期間停職。加盧申科透過臉書表示同意配合調查並暫停職務，稱此舉「文明與適當」，並誓言要為己辯護，但未透露更多調查細節。

