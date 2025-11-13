澳電信與關鍵基建 遭中國駭客入侵

澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯警告，為中國政府和軍方工作的駭客，曾入侵澳洲的電信網路及關鍵基礎設施，若發生破壞性攻擊，可能對經濟造成嚴重 干擾。（路透檔案照）

「澳洲安全情報組織」（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）十二日警告，效力於中國政府與中國軍方的駭客曾入侵澳洲的電信網路與關鍵基礎建設，一旦這些駭客發動破壞性攻擊，恐打亂澳洲經濟。中國外交部稍後反批勃吉斯抹黑，稱其言為「虛假敘事」，已就此向澳洲提出抗議。

勃吉斯在墨爾本一場商業會議上表示，間諜活動估計去年讓澳洲損失澳幣一二五億元（約二五七七億台幣），其中包括澳幣廿億元的商業機密與智慧財產權的損失。勃吉斯特別提及網路攻擊的威脅，以及描述被他稱為「為中國政府情報單位與中國軍方效力的駭客」的中國駭客團體「鹽颱風」（Salt Typhoon）與「伏特颱風」（Volt Typhoon）的行動。勃吉斯還說，已觀察到中國駭客也刺探澳洲的關鍵基礎建設。

勃吉斯說，「鹽颱風」不僅曾在一場戰略間諜行動中滲透美國電信系統，也「已刺探我們澳洲的電信網路」；至於「伏特颱風」意在製造擾亂運作，已入侵美國的關鍵基礎建設，為潛在的破壞行動預作部署。勃吉斯警告中國駭客入侵恐導致大範圍電信中斷，受影響區域像銀行與交通運輸，以及切斷水電供應。勃吉斯說：「我可以向各位保證，這些絕非假設－－外國政府菁英團隊刻正調查這些可能性。」

根據勃吉斯，中國駭客搞破壞的其他可能情節，還包括削弱澳洲企業的貿易競爭實力遭削弱，或在選舉期間引發恐慌。

中國外交部發言人郭嘉昆十二日在例行記者會上被問到此事時，反控勃吉斯今年以來多次發言抹黑中國，「散播虛假敘事，蓄意挑動對抗，中方對此堅決反對，已向澳方提出交涉。」而勃吉斯上週在雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」發表演說時曾就此表示，每當他公開論及中國，中國官員就會向澳洲政府與私人企業抱怨ASIO，「但這不會動搖他的決心」。

