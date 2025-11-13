為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    28上將落馬 張又俠：嚴防兩面人偽忠誠

    2025/11/13 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    中共中央軍委副主席張又俠發表文章，要求全軍要自覺徹底地改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止「做兩面人、搞偽忠誠」，確實將「維護核心、聽黨指揮」紮根到官兵頭腦中。（路透檔案照）

    中共中央軍委副主席張又俠發表文章，要求全軍要自覺徹底地改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止「做兩面人、搞偽忠誠」，確實將「維護核心、聽黨指揮」紮根到官兵頭腦中。（路透檔案照）

    在前中共中央軍事委員會副主席何衛東等多名將領被證實遭到整肅後，中央軍委副主席張又俠十二日在「人民日報」發表文章，言必稱「習主席」，要求全軍要自覺徹底地改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止「做兩面人、搞偽忠誠」，確實將「維護核心、聽黨指揮」紮根到官兵頭腦中。

    張又俠在這篇題為「高質量推進國防和軍隊現代化（學習貫徹黨的廿屆四中全會精神）」的署名文章中指出，「十五五」（第十五個五年規劃，二〇二六年至三〇年）時期，中國國防和軍隊現代化建設一定要將「政治建軍」擺在首位，落實從思想上、政治上建設和掌握部隊的工作，掌握「人」這個決定性因素凝心鑄魂、強基固本，為實現新時代的強軍目標提供堅強政治保證。

    文章言必稱「習主席」

    張又俠在文章中至少廿處提及「習近平」或「習主席」，要求全軍在「真學、真懂、真信、真用」習近平思想上下功夫，自覺徹底地改造思想，全面肅清流毒積弊，堅決防止「做兩面人、搞偽忠誠」，確實將維護核心、聽黨指揮紮根到官兵頭腦中，落實到現代化建設全部實踐。

    張又俠強調，要凸顯組織建設，尤其加強高層黨委建設，帶頭將貫徹「軍委主席負責制」各項要求落到底、落到位，同時堅決將反腐敗鬥爭進行到底，加大「風腐同查同治」力度，矯正官兵身邊的不正之風，持續「純正政治生態」，以新風正氣匯聚推進現代化的強大力量。

    香港媒體上月底披露，據不完全統計，解放軍大反腐三年至今，共有至少廿八名上將落馬或「失蹤」。

    在中共上月召開第廿屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）前夕，中國國防部就宣布開除九名上將黨籍和軍籍，包括中央政治局委員、軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部前主任苗華，軍委政治工作部前常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心前常務副主任王秀斌，東部戰區前司令員林向陽、陸軍前政委秦樹桐、海軍前政委袁華智、火箭軍前司令員王厚斌、武警部隊前司令員王春寧等人。

    捲入反腐 中將少將達百人

    報導指出，除廿八名上將落馬外，捲入反腐風暴的中將和少將更多，據信將達百人，例如前火箭軍政治工作部主任張鳳中，就被開除黨籍。報導形容，此乃中國軍方的「大清洗」，出局人數之多、範圍之大，堪稱前所未有，令人震驚。

