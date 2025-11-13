習全面整肅 火箭軍戰備能力成謎

2015年12月31日，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京八一大樓，向中國人民解放軍火箭軍授予軍旗並致訓詞。（美聯社檔案照）

成軍將滿十年的中國人民解放軍火箭軍，被視為國家主席習近平在二〇四九年打造「世界級軍隊」的關鍵力量。「紐約時報」十二日指出，習近平當前對軍方將領的深層整肅，暴露出解放軍體系內根深柢固的貪腐現象，動搖火箭軍這支負責核武力量的核心部隊，也讓外界對中國軍事體系的穩定與戰備能力產生疑問。

與美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯上任後開除將官，整頓軍隊文化的動機不同，習近平整肅將領的根源來自於對歷史的認知，即「共產黨只有在軍隊全心全意效忠唯一領袖的條件下，才得以存續」。

暴露解放軍體系貪腐根深柢固

美利堅大學副教授唐志學指出，習近平掌權之初，就曾示警蘇聯垮台是因為黨失去對軍隊的控制，以及缺少強人出面承擔重任。習近平認為，物質主義和貪腐是對軍隊能力的直接威脅，「這些問題使軍方人員容易受到西方滲透，無論是實質上遭策反為間諜，或是因為西方價值觀衍生出軍隊國家化、擺脫黨的控制的思維」。

頻頻廢黜將領 似難掌控軍方

紐時指出，廢黜將領凸顯解放軍內部機能嚴重失調，以及備戰信心蒙上陰影，也揭示出解放軍或許是少數習近平無法置於掌控之下的組織。

習近平二〇一二年上任時，解放軍給外界的形象為貪腐溫床，促使習致力使軍隊專業化，並確保對他的效忠。十年後，整頓越演越烈，垮台者包括前中央軍委副主席何衛東等上將。分析家指出，習近平的反腐行動擴展到自己任內提拔的將領，反映出他對忠誠體系的再評估。

然而，火箭軍的貪腐或許對習近平帶來最大困擾，這支掌控幾乎全中國核武庫的部隊，自二〇二三年起因為一連串高階指揮官肅清而動盪，進而引發對軍隊作戰效能的疑問。五角大廈去年一份報告揭露，火箭軍的弊端對地下飛彈井的建造工作造成問題。

美國情報機關示警，習近平下令解放軍在二〇二七年達到軍事奪取台灣的能力，火箭軍則在侵台計畫中扮演重要角色。

分析家認為，火箭軍之所以充斥貪腐，原因在於所分配到的經費規模為全軍之最，且不像戰鬥機和戰車這類武器，飛彈鮮少進行測試，提高了查獲違法亂紀的難度。另有看法認為，火箭軍的腐敗或許也受到對中國是否終將走向戰爭的懷疑論所影響。

