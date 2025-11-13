抗中威脅 澳洲印尼深化防衛合作

澳洲總理艾班尼斯（右）與印尼總統普拉伯沃（左）十二日在雪梨會談後表示，兩國同意簽署新的安全條約，包括加強軍事合作。（歐新社）

明年1月簽署雙邊安全協議

澳洲總理艾班尼斯與印尼總統普拉伯沃十二日在雪梨皇家海軍基地達成雙邊安全協議共識，預計明年一月在雅加達正式簽署，賦予兩國在承受攻擊時採取聯合軍事回應的成文基礎。艾班尼斯讚揚兩國深化防衛合作是一次「轉捩點」，有助維持印度—太平洋區域現狀。

有助維持印太區域現狀

此次的協議是基於去年簽訂的「國防合作協議」延伸制定，內容包括當其中一方受到威脅，考慮採取單方或聯合措施時相互諮詢；承諾定期進行領袖、部長層級的安全事務議題諮詢，以及尋求並實行互惠安全活動。

艾班尼斯表示，坎培拉與雅加達的關係是建立在友誼、信任、相互尊重以及對區域和平穩定共同承諾的基礎上，這項協議顯示出兩國認定共同行動是確保和平穩定的最佳方式，也標誌著澳印關係的新時代；普拉伯沃形容兩國在國防與安全領域的密切合作為「良好的睦鄰政策」，強調「好的鄰居不可或缺，在艱困時期能夠相互扶持」。

若遇攻擊 將聯合軍事回應

為應對中國在太平洋地區影響力以及區域內與日俱增的戰略緊張態勢，澳洲積極擴大結盟關係，包括十月與巴布亞紐幾內亞簽署「普克普克」（Pukpuk）防禦協議，視對其中一方的武裝攻擊為對另一國的和平及安全危害，為雙方日後更大程度的軍事整合、聯合行動打下基礎。

澳印安全條約 能取代巴紐協議

澳洲廣播公司（ABC）引述國家安全學院（NSC）資深政策顧問安德魯斯分析，由於印尼正朝向二〇五〇年全球第四大經濟體的道路發展，澳印安全條約在重要性上具備取代普克普克的潛力，或許會是艾班尼斯政府所締結的最重要安全夥伴關係。

相較坎培拉盡力拉近與華盛頓陣營關係以嚇阻中國在印太地區的崛起之勢，雅加達採取的是中立不結盟路線。去年與澳洲在爪哇島進行千人規模軍演，也首度與俄羅斯聯合軍演；今年八月與美國聯合辦理涵蓋澳洲、日本等西方陣營參與的「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）演習，普拉伯沃九月則在西方領導人一致缺席情況下，出席中國九三閱兵，與領導人習近平一同觀禮。

