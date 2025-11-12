歐盟擬設新情報機構 反對聲起

英國金融時報披露，歐盟執委會已開始在主席馮德萊恩督導下，籌組新的情報機構，以期整合及提升對各成員國情報機構蒐集之資訊的利用。（法新社檔案照）

英國「金融時報」十一日獨家引述四名知情人士披露，歐盟執委會已開始在主席馮德萊恩督導下，籌組一個新的情報機構，以期整合及提升對各成員國情報機構蒐集之資訊的利用。然而，歐盟外交單位對此表示反對，擔心這會讓情報工作更加複雜，也會危及其自身情報機構的未來。

據報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭及美國總統川普警告將減少美國對歐洲的安全支持等因素，促使歐盟重新審視其自身安全能力，並啟動冷戰以來規模最大的重新武裝行動。知情人士指出，新的情報機構將設於歐盟執委會秘書處內，並計畫從歐盟情報網絡中招募專家，從各成員國借調情報官員，負責彙集及分析資訊，以供協同使用。不過，新機構不會實際部署間諜。

與對外事務部情報中心職務重疊

歐盟執委會發言人證實此一消息，並強調執委會正在「研究如何加強其安全和情報能力」，但方案正在擬定，討論仍在進行，尚未設定具體時間表。另外，該小組也將憑藉執委會現有專業知識，並與歐盟外交單位「歐盟對外事務部」（EEAS）相關部門密切合作，但該計畫尚未正式通知歐盟全部廿七個成員國。

其中一名知情人士表示，歐盟成員國的情報機構掌握大量訊息，歐盟執委會也掌握大量訊息，歐盟需要一種更好的方式，將這些資訊整合起來，從而有效地為合作夥伴提供協助，「在情報領域，有付出才有收穫」。然而，負責監管歐盟情報與形勢中心（Intcen）的歐盟對外事務部高階官員擔心，此舉可能造成新機構與Intcen職務重疊，從而削弱其有效性。

情報共享敏感 各國政府恐會抵制

兩名知情人士表示，歐盟各國政府可能會抵制歐盟執委會創建新的情報機構，但也不諱言Intcen的表現長期為人詬病，尤其是眼下歐盟應對俄國混合戰爭之際。事實上，情報共享在歐盟各國之間仍是敏感議題，像法國這類擁有強大情報資源的國家，向來都對與夥伴國分享敏感資訊持謹慎態度。再者，匈牙利等親俄政府的崛起，只會加劇合作的複雜度。

歐盟情報合作的根源可溯及二〇〇一年美國紐約的恐怖攻擊事件，當時來自法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞典和英國的情報機構，開始分享機密安全評估報告，而這項合作模式之後逐漸制度化，並納入其他成員國，最後在二〇一一年併入歐洲對外事務部的管轄範圍。

