印度首都汽車爆炸 已8死19傷

印度德里首都圈10日發生汽車爆炸案，地點位於知名觀光古蹟「紅堡」周邊的繁忙商業區，造成至少8人喪生、19人受傷。（路透）

印度德里首都圈十日發生汽車爆炸案，地點位於舊德里知名觀光古蹟「紅堡」（Red Fort）周邊的繁忙商業區，造成至少八人喪生、十九人受傷。正好前往不丹進行兩天訪問的印度總理莫迪，對罹難者家屬表達哀悼之意，誓言將所有涉案者繩之以法。印度各地均加強警戒，包括孟買、加爾各答等地都進入高度戒備狀態。

尚無法判斷是燃料問題 還是自殺攻擊

內政部長夏哈和德里警方指出，當地時間傍晚七時，一輛緩慢行進的現代白色轎車，在紅堡附近地鐵站出口附近爆炸，引發周邊車輛起火，街道散落破碎玻璃和血跡。當局出動消防隊和拆彈小組趕往現場，尚無法判斷爆炸是因車輛燃料問題，還是自殺攻擊。調查小組不排除任何可能性，但在進行鑑識前難以斷定事故原因。

在這起汽車爆炸案發生前，哈雅納、查摩與喀什米爾警方才剛聯手在法里達巴德逮捕數名嫌犯，並查獲大量可用來製作爆裂物的化學物品、槍械和彈藥，以及遙控器、定時裝置等可疑危險物品。

警方當前依照「非法活動法」展開調查，該法是印度主要的反恐法案，若最終定調為恐怖攻擊，將是繼四月廿二日造成廿八死，引發印度與巴基斯坦軍事衝突的印控喀什米爾地區攻擊事件後，又一起重大恐攻案件。

新德里電視台（NDTV）報導，紅堡爆炸案中，發生爆炸車輛的車主就在車上，而且此人是一個「白領恐怖組織」的成員，該組織與巴基斯坦武裝團體「穆 罕默德軍」及「基地」（Al-Qaida）組織在印度查摩與喀什米爾的分支「印度聖戰者組織」（AGuH）有關。

