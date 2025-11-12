核潛艦在哪建造 美韓意見分歧難定案

據傳美韓兩國就南韓建造核潛艦一事意見分歧，南韓國會議員主張，南韓應自主建造核潛艦，同時由「韓華海洋」旗下費城造船廠為美國核潛艦生產零件。圖為 南韓首艘3600噸級潛艇「蔣英實號」，10月22日在韓華海洋旗下巨濟造船廠舉行下水儀式。（歐新社檔案照）

美國總統川普與南韓總統李在明上月底會晤後，宣布已就關稅和安全問題達成共識，結束長達數月談判，但迄今仍未公布任何書面協議，據稱原因似乎在於雙方仍就建造核潛艦一事進行磋商。為解決美韓兩國在南韓核潛艦建造地點上的歧見，南韓在野黨「國民力量黨」國會議員庾龍源主張，南韓應自主建造核潛艦，同時由南韓「韓華海洋」旗下費城造船廠為美國核潛艦生產零件。

「路透」報導，南韓國防部長安圭伯九日接受「韓國廣播公司」（KBS）訪問時表示，自從提出建造核潛艦問題以來，美國政府各部門似乎都需要一些時間來協調意見。一名南韓總統府高層官員則表示，華府已批准首爾在潛艦上使用核能，但由於美國相關部門仍在協商，措辭也還在調整，因此情況說明書的最終定稿，需要更長時間才會出爐。

值得注意的是，李在明對南韓建造核潛艦的立場，似與川普最近在社群媒體上的發言相矛盾。川普表示，南韓建造核潛艦已獲批准，但將在美國造船廠建造。分析家表示，人們對美國是否願意轉移敏感技術仍有疑問。

韓議員：在韓建造 費城生產零件

與此同時，「朝鮮日報」報導，國民力量黨議員、國防委員會成員庾龍源十日在國會有關核潛艦計畫的會議上表示，費城造船廠缺乏潛艦建造設施，且考量輻射屏蔽、環境影響評估及當地居民意見等因素，建造時間可能比在南韓國內建造要多五到十年，恐讓潛艦部署計畫從二〇三〇年代中後期，延後至二〇四〇年。

因此，為解決韓美兩國在南韓核潛艦建造地點問題上的分歧，庾龍源建議採取「雙軌策略」，由南韓自主造艦，同時透過投資美國費城造船廠，提升該廠的潛艦建造能力，讓該廠負責生產美國核潛艦的零件。據報導，韓華海洋集團計畫

