投資衰退出口負成長 中國深陷通縮

陸委會業務報告揭露，中國經濟數據持續下滑，民企投資年減3.1％，持續衰退且擴大；生產者物價指數（PPI）年減2.3％，已連續36個月下跌，深陷通縮陰霾。（歐新社）

中共廿屆四中全會閉幕後，外界關注中國政經情勢。陸委會業務報告揭露，中國經濟數據持續下滑，民企投資年減三﹒一％，持續衰退且擴大；生產者物價指數（PPI）年減二﹒三％，已連續卅六個月下跌，深陷通縮陰霾。

生產者物價指數 連跌36月

立法院內政委員會十一日邀請陸委會主委邱垂正進行業務報告並備詢。陸委會報告顯示，中共持續將兩岸經貿做為統戰分化工具及政治武器，意圖迫使台灣接受「一中原則」與「九二共識」的政治前提。陸委會分析，今年以來中國工業生產、基礎建設、外國投資、房地產價格、社會零售等主要經濟數據持續下滑。七月中共政治局會議要求下半年經濟工作要增強政策靈活性、預見性，著力「穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，但產能過剩、內捲競爭，導致產業凋零等問題未見好轉。

請繼續往下閱讀...

在經貿情勢方面，中國今年前三季國內生產毛額（GDP）成長率為五﹒二％，第三季成長為四﹒八％，成長減緩，九月社會消費品零售總額年增三﹒〇％，創去年十二月以來最低增速。

值得注意的是，中國前九月固定資產投資年減〇﹒五％，增速疲軟，其中民企投資年減三﹒一％，持續衰退且擴大；十月出口年減一﹒一％，八個月以來首度負成長。

此外，中國房市景氣惡化加劇，前九月房地產開發投資年減十三﹒九％，商品房銷售額下降七﹒九％，房地產開發企業到位資金下跌八﹒四％。九月消費者物價指數（CPI）年減〇﹒三％，生產者物價指數（PPI）年減二﹒三％，已連續卅六個月下跌，深陷通縮陰霾。中國經濟及金融風險持續攀升，對其投資環境發展造成嚴峻挑戰。

青年失業率18.9％ 創新高

陸委會指出，八月中國青年失業率創新高達十八﹒九％，第三季GDP增長僅四﹒八％，為今年以來最低。中共亦坦承，要達到全年五％左右成長目標，需要付出艱苦努力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法