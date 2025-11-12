斬首貼文惹怒全日 薛劍面臨驅逐

中國駐大阪總領事薛劍。（美聯社檔案照）

自民黨促政府採取嚴正措施

中國駐大阪總領事薛劍貼文暗示，將對日本首相高市早苗「斬首」引發的風暴，十一日持續在日本政壇延燒，朝野政黨均表態抗議。自民黨做出決議，要求政府採取包括「驅逐出境」在內的嚴正措施。

中國駐大阪總領事「不受歡迎」

自民黨外交部會和外交調查會十一日做出譴責決議，指出薛劍的貼文不僅侮辱首相高市，也是「對日本國與日本國民的侮辱，並損害日中關係」，強烈要求日本政府向中方提出嚴正抗議，若中方不展現改善日中關係的誠意與努力，應考慮採取包括將薛劍列為「不受歡迎人物」、要求「出境」等措施。

自民黨外交部會長高木啓表示，包括「不受歡迎人物」的措施在內，北京當局必須提出負責任的回應。

日朝野同聲抗議 要中回應

而包括公明黨、立憲民主黨、國民民主黨等在野黨，也對薛劍的言行表達抗議。公明黨代表齊藤鐵夫在國會接受記者訪問時表示，「那樣的發文缺乏品格，也可被視為恐嚇，做為外交官是絕對不應有的言論」。他同時透露，已向中國駐日大使館表達強烈憂慮與關切。

立憲民主黨幹事長安住淳在記者會上表示，薛劍此舉對日中關係毫無正面作用。參議員蓮舫也在社群平台Ｘ，以日文和簡體中文貼文表示強烈抗議。

國民民主黨代表玉木雄一郎則表示，薛劍此舉「非常過分」，不排除要求將他驅逐出境的可能性。

另一方面，針對高市在國會答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，內閣官房長官木原稔十一日重申台海和平的重要性，並表示針對中國的抗議，已向北京說明答詢的主旨，及日本政府立場。

木原稔重申台海和平至關重要

木原在記者會表示，台海的和平與穩定，對於日本的安全保障及國際社會的安定，都至關重要，期待以對話方式和平解決問題，是日本政府的一貫立場。他也提到，在十月底舉行的日中領袖峰會中，雙方確認推動「戰略互惠關係」，「將在廣泛領域加強溝通，增進理解與合作」。

中國外交部發言人林劍十日聲稱，「日本領導人」公然發表「涉台錯誤言論」，「性質和影響極其惡劣」，中方強烈不滿、堅決反對。

