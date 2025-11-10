謠言終結站》蕭美琴歐洲議會演說遭抹黑 IPAC駁斥假新聞

謠言終結站》蕭美琴歐洲議會演說遭抹黑 IPAC駁斥假新聞2025/11/10 05:30
謠言終結站
網傳內容：法國BBC報導，台灣捐款80億歐元，換取副總統蕭美琴在歐洲議會參與「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會演說20分鐘？
查證結果：MyGoPen查證指出，並無「法國BBC」這家媒體，也沒有任何外國媒體報導台灣捐贈80億歐元，或以捐款換取蕭副總統在IPAC的演說機會，總統府和IPAC都已出面澄清，指此為惡意捏造的假新聞，並報警處理。
