為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    謠言終結站》蕭美琴歐洲議會演說遭抹黑 IPAC駁斥假新聞

    2025/11/10 05:30
    謠言終結站

    謠言終結站

    網傳內容：法國BBC報導，台灣捐款80億歐元，換取副總統蕭美琴在歐洲議會參與「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會演說20分鐘？

    查證結果：MyGoPen查證指出，並無「法國BBC」這家媒體，也沒有任何外國媒體報導台灣捐贈80億歐元，或以捐款換取蕭副總統在IPAC的演說機會，總統府和IPAC都已出面澄清，指此為惡意捏造的假新聞，並報警處理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播