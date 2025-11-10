美太平洋陸軍 加「速」轉型抗中

美國太平洋陸軍司令克拉克警告，美國陸軍在印太地區的最大風險是行動遲緩，因此持續轉型勢在必行，才能擺脫「距離的桎梏」，以應對中國「日益咄咄逼人、好戰且具有威脅性」的行為。（歐新社檔案照）

美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）警告，美國陸軍在印太地區的最大風險是行動遲緩，因此持續轉型勢在必行，才能擺脫「距離的桎梏」，以應對中國「日益咄咄逼人、好戰且具有威脅性」的行為。

在印太行動遲緩 為最大風險

克拉克強調，部隊轉型「不僅關乎台灣海峽」，因為「中國人民解放軍在該地區多個區域威脅我們的條約盟友和夥伴的主權，因此，我們在戰區展開行動時，必須做好應對危機的準備，在正確的時間出現在正確的地點，擁有正確的能力，不僅要應對威脅，更要發揮嚇阻作用。」

司令克拉克︰盟友執行穿越台海行動 密切合作

美國軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）報導，克拉克在近日國際國防通訊電子協會（AFCEA International）舉辦的AFCEA TechNet印太會議中表示，美國陸軍在印太地區面臨的最大風險是行動遲緩，亦即在危機或衝突爆發時反應過慢、部署地點錯誤、行動不夠迅速，「更糟糕的是無所作為」。

克拉克指出，太平洋陸軍是「陸軍的創新試驗場」，持續轉型勢在必行，「身為領導者，我們必須習慣於快速試錯、反覆嘗試並研究出更好的解決方案」。

美國陸軍正在推動一項名為「接觸中轉型」（Transformation in Contact）的快速現代化計畫，而一些被創建或選中用於測試新技術和新理念的部隊，即隸屬太平洋司令部。克拉克也表示，該司令部已採用人工智慧（AI）來縮短工作流程，提高思考、學習和工作的速度和效率。

克拉克先前接受「防務一號」採訪時，即曾闡述他認為陸軍在該地區面臨的兩大挑戰，即「距離的桎梏」及中國的威脅行徑。他在TechNet會議上重申，嚇阻（中國）「是我們最重要的職責，也是我們在印太地區戰略的基石。我們深知失敗的代價極其高昂，為了我們的士兵及其家人，為了我們的盟友和夥伴，我們必須做好應對任何挑戰的準備。」

今年六月，克拉克參加華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）戰略陸上戰力對話時也指出，美軍耗費大量時間思考如何挫敗中國跨海入侵，在師級和核心總部規劃及執行作戰方案時，都是圍繞最困難的「跨水域作戰」任務進行，而且台海正被多國不間斷監控，解放軍成功執行跨水域作戰的可能性「非常、非常低」。

克拉克說，美軍的盟友和夥伴也正在執行穿越台海行動，並密切合作，建立必要協同作戰能力，以對抗解放軍再次採取侵略性、好戰性和脅迫性行動。

