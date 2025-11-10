你累了嗎？川普「閉目養神」 民主黨撿到槍

美國總統川普近日在白宮1場活動上疑似被「睡魔」附身，當著眾人面前多次閉上眼睛打盹。（法新社檔案照）

高齡七十九歲的美國總統川普經常自詡精力過人，但近日在白宮一場活動上卻被「睡魔」附身，當著眾人面前多次閉上眼睛打盹（見圖，法新社檔案照）。此事不僅引發外界對川普體力狀況的疑慮，更讓民主黨人「撿到槍」，因為川普過去經常嘲笑前民主黨籍總統拜登「瞌睡喬」（sleepy Joe），不料現在自己也淪為笑柄。白宮則駁斥相關臆測，並強調拿川普和拜登相比並不公允。

川普曾酸拜登「瞌睡喬」

「華盛頓郵報」八日報導，白宮在六日舉行有關減肥藥品降價的記者會，但當衛生部長小羅勃甘迺迪和幕僚輪流發言時，川普被拍到在近廿分鐘期間不時閉目養神、用手扶著太陽穴，抑或身體懶散地靠在椅子上，顯然極力保持清醒。這場記者會因為與會的「諾和諾德」（Novo Nordisk）藥廠全球品牌總監芬德雷（Gordon Findlay）突然暈倒而被迫中斷，並在約一小時後恢復進行，當時川普的精神明顯好轉，但仍被鏡頭捕捉到不時閉著眼睛。

白宮否認川普打瞌睡

川普顯而易見的疲態，說明美國總統承擔的沉重壓力。川普十月卅日才結束對亞洲三國的訪問，旋即返美出席白宮萬聖節活動，接著飛往佛羅里達州海湖莊園度過週末，之後返回華府辦公，而在這場白宮記者會前一天，他又飛往邁阿密出席商業會議。

小羅勃甘迺迪先前曾表示，他經常在半夜十一點半、十二點接到川普來電，商談藥品降價問題，結果川普劈頭就問：「你睡著了嗎？」聯邦醫療保險和醫療補助服務中心主任醫師歐茲（Mehmet Oz）甚至表示，他會因為接川普的電話感到焦慮。

白宮隨後否認川普在記者會上打瞌睡，「總統並沒有睡覺，他在宣布降低兩種藥物價格的過程中全程發言，並回答記者的許多提問。」並對外界將川普與拜登相提並論感到不滿。

不過，民主黨人並未輕易放過川普，畢竟精力問題也是拜登去年競選連任時被質疑不適任、最終退出選戰的原因之一。曾任拜登資深國內政策顧問的譚登（Neera Tanden）便批評外界大小眼，「如果拜登在橢圓形辦公室的椅子上睡著，全國媒體肯定會見獵心喜。」拜登是美國史上最年長的總統，卸任時已八十二歲。

