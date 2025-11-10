為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗改革先改自己 砍首相、閣員津貼

    2025/11/10 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    日本首相高市早苗計畫在正進行中的國會特別會議期間，修改公務員薪資法，削減包括她本人在內的內閣成員津貼。（法新社檔案照）

    日本首相高市早苗計畫在正進行中的國會特別會議期間，修改公務員薪資法，削減包括她本人在內的內閣成員津貼。（法新社檔案照）

    「日本時報」（The Japan Times）八日報導，日本首相高市早苗計畫在正進行中的國會特別會議期間，修改公務員薪資法，削減包括她本人在內的內閣成員津貼。

    據報導，日本內閣最快將在十一日召開相關內閣大臣會議，確認暫停向首相和大臣發放額外津貼，這些津貼是在議員薪酬之外額外發放。高市顯然希望透過落實她長期以來削減大臣薪酬的主張，展現她對改革的決心。她在十月的就職新聞記者會上就曾表示，她將著手修改法律，確保（內閣成員）的薪酬不會超過議員的薪酬。

    現有改革措施 首相已減薪30％ 大臣減薪20％

    自民黨的新執政夥伴日本維新會共同代表藤田文武，對高市削減內閣成員津貼表示歡迎，並稱該計畫「非常棒」。維新會也呼籲改革，以減少國會議員特權。然而，現有的改革措施已包括首相減薪卅％、內閣大臣減薪廿％。高市的政策讓一位內閣成員坦言：「心情複雜。」在野的國民民主黨代表玉木雄一郎批評，此舉是「通縮思維的象徵」。

    目前，日本國會議員的月薪為一二九．四萬日圓（約廿六．一萬台幣）。內閣官房長官木原稔透露，首相的月薪為一一五．二萬日圓（約廿三．二萬台幣），內閣大臣的月薪則為四十八．九萬日圓（約九．五萬台幣）。

    小林鷹之︰國防預算占比應更高

    另一方面，「共同社」九日報導，自民黨政調會長小林鷹之八日在北海道札幌市的演說中表示，日本防衛和相關支出在國內生產毛額（GDP）的占比，政府目前的目標是二％，但他主張有必要進一步增加，因為「日本被中國、北韓、俄羅斯包圍，戰爭方式也在變化，必須提高防衛技術的研發」，「占GDP的二％終究不夠，我將在黨內和政府層面迅速推進提高必要部分的作業」。

    小林還強調，此事「並非因為他國要求而增加」，暗指不是因為美國總統川普施壓。日本政府原本規劃在二〇二七年度使防衛支出在GDP的占比提高到二％，但高市表示，將提前在二五年度內實現目標。

    針對高市七日在眾議院預算委員會會議上表示，如果台灣發生突發事態，有可能成為日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，最大在野黨立憲民主黨黨魁、前首相野田佳彥八日表示，他對這樣的發言「深感震驚，感覺到她獨自貿然行動的危險性」，將在十日開始的國會審議中追問高市此事。

    野田指出，有關台灣發生突發事態時，是否構成日本行使集體自衛權的問題，「歷任首相都在一定程度上止步。（高市的發言）會給國內外造成影響」，高市「必須格外注意」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播