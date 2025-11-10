高市早苗改革先改自己 砍首相、閣員津貼

日本首相高市早苗計畫在正進行中的國會特別會議期間，修改公務員薪資法，削減包括她本人在內的內閣成員津貼。（法新社檔案照）

「日本時報」（The Japan Times）八日報導，日本首相高市早苗計畫在正進行中的國會特別會議期間，修改公務員薪資法，削減包括她本人在內的內閣成員津貼。

據報導，日本內閣最快將在十一日召開相關內閣大臣會議，確認暫停向首相和大臣發放額外津貼，這些津貼是在議員薪酬之外額外發放。高市顯然希望透過落實她長期以來削減大臣薪酬的主張，展現她對改革的決心。她在十月的就職新聞記者會上就曾表示，她將著手修改法律，確保（內閣成員）的薪酬不會超過議員的薪酬。

請繼續往下閱讀...

現有改革措施 首相已減薪30％ 大臣減薪20％

自民黨的新執政夥伴日本維新會共同代表藤田文武，對高市削減內閣成員津貼表示歡迎，並稱該計畫「非常棒」。維新會也呼籲改革，以減少國會議員特權。然而，現有的改革措施已包括首相減薪卅％、內閣大臣減薪廿％。高市的政策讓一位內閣成員坦言：「心情複雜。」在野的國民民主黨代表玉木雄一郎批評，此舉是「通縮思維的象徵」。

目前，日本國會議員的月薪為一二九．四萬日圓（約廿六．一萬台幣）。內閣官房長官木原稔透露，首相的月薪為一一五．二萬日圓（約廿三．二萬台幣），內閣大臣的月薪則為四十八．九萬日圓（約九．五萬台幣）。

小林鷹之︰國防預算占比應更高

另一方面，「共同社」九日報導，自民黨政調會長小林鷹之八日在北海道札幌市的演說中表示，日本防衛和相關支出在國內生產毛額（GDP）的占比，政府目前的目標是二％，但他主張有必要進一步增加，因為「日本被中國、北韓、俄羅斯包圍，戰爭方式也在變化，必須提高防衛技術的研發」，「占GDP的二％終究不夠，我將在黨內和政府層面迅速推進提高必要部分的作業」。

小林還強調，此事「並非因為他國要求而增加」，暗指不是因為美國總統川普施壓。日本政府原本規劃在二〇二七年度使防衛支出在GDP的占比提高到二％，但高市表示，將提前在二五年度內實現目標。

針對高市七日在眾議院預算委員會會議上表示，如果台灣發生突發事態，有可能成為日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，最大在野黨立憲民主黨黨魁、前首相野田佳彥八日表示，他對這樣的發言「深感震驚，感覺到她獨自貿然行動的危險性」，將在十日開始的國會審議中追問高市此事。

野田指出，有關台灣發生突發事態時，是否構成日本行使集體自衛權的問題，「歷任首相都在一定程度上止步。（高市的發言）會給國內外造成影響」，高市「必須格外注意」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法