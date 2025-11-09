與美競逐南太礦藏 中國科研船停靠庫克群島

中國科研船「大洋號」八日停靠鄰近紐西蘭的南太平洋島國庫克群島的阿瓦蒂烏港，考察該國的深海採礦潛力。（法新社）

值此美中日益關注新興產業深海礦產之際，中國科研船「大洋號」八日停靠鄰近紐西蘭的南太平洋島國庫克群島，以考察該國的深海採礦潛力。

庫克群島海底礦產管理局表示，刻正從事「科學研究巡航」的「大洋號」在穿越該群島時，停靠在主港阿瓦蒂烏港（Avatiu）；法新社照片顯示，長度近一百公尺的「大洋號」八日上午靠岸，船上還有圓形的「中國大洋協會」的標誌。中國大洋協會全名「中國大洋礦產資源研究開發協會」，職司海底礦產勘探。

請繼續往下閱讀...

該局發言人赫曼說，「大洋號」這趟巡航的目的在於「從實踐中學習」；庫克群島的團隊也積極參與所有活動，以提升自身在海洋研究領域的知識與能力，包括以聲納陣列繪製海底地圖，與打撈沉積物樣本。

庫克群島周圍大片海床區域遍布多金屬結核，即蘊含稀土以及鈷、鎳與錳等關鍵礦物的塊狀岩石。庫克群島有全球規模最大之一的多金屬結核礦藏，現已開放其廣袤的領海供深海採礦勘探；除了今年稍早與中國簽署具有爭議性的深海採礦合作協議，庫克群島八月也就深海採礦研究與美國達成協議。

由於現有關鍵礦產供應極易受貿易爭端影響，美中今年都對深海採礦此一極具爭議的產業的更感興趣；鈷與鎳等關鍵礦物是電動車、可充電電池與先進軍事技術急需的重要原料。深海採礦勘探雖已獲得長足進展，但目前並無公司或國家開始對深海礦產進行商業規模的生產。批評人士擔心，深海採礦所產生的廢棄物恐導致海洋生物窒息，重機具噪音則會擾亂海洋生物的遷徙。

挨批假科研真監視

在「大洋號」抵達庫克群島不到一個月之前，一艘獲得美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）支持的美國研究船才在這裡進行過深海研究。中國科研船過去曾被控假科研之名行監控與其他軍事活動之實。二〇二一年，美國的大洋洲堅定盟友、台灣友邦帛琉聲稱，「大洋號」未經許可進入帛琉的專屬經濟區。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法