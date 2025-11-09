匈牙利買俄油 川普豁免一年不制裁

白宮發言人李威特在川普與奧班會談尾聲中趕來救駕，開口就嗆質疑川普迴避民生問題的記者報導不公，忽視川普政府減稅抗通膨的努力。（法新社）

美國總統川普七日在白宮會見匈牙利總理奧班，會後白宮官員宣布，授予匈牙利為期一年的豁免權，使其在購買俄羅斯石油與天然氣時免受美國制裁。

雙邊會談將加強經濟合作

此次會晤是自川普重返白宮後，雙方首次進行雙邊會談，會談氣氛友好。奧班在會中強調，匈牙利作為內陸國，缺乏海港，能源供應嚴重依賴透過管線輸送的俄羅斯石油與天然氣，若切斷此來源將對匈國經濟與人民生計造成嚴重衝擊。

川普表示理解，並向記者說明：「我們正審視這個情況，因為對奧班而言，從其他地方獲取石油和天然氣是非常困難的。你們也知道，他們沒有海洋優勢。」

匈將採購美液化天然氣

匈牙利是歐洲能源密集度最高的經濟體之一，其國內煉油廠亦是為處理俄羅斯烏拉爾原油而設計，此豁免決定將保障匈牙利的能源安全。此外，作為加強雙邊經濟合作的一部分，匈牙利已承諾簽署價值約六億美元的美國液化天然氣採購合約。

根據國際貨幣基金組織數據，二〇二四年匈牙利有七十四％的天然氣和八十六％的石油依賴俄羅斯供應。

奧班稱烏克蘭戰勝要奇蹟

會談中，雙方亦討論俄烏戰爭。當川普詢問烏克蘭是否有勝利機會時，奧班回應稱那需要「奇蹟」，與多數歐盟領袖力挺烏克蘭的立場形成鮮明對比。

川普則表示，俄國尚不願停戰，因此他才擱置與俄羅斯總統普廷會面的計畫，但情況將會改變，並說若和普廷見面，地點仍希望在匈牙利。

奧班與川普長期保持友好關係，雙方在強硬的移民政策上立場一致。川普在會中公開讚揚奧班的領導能力，並希望他在二〇二六年的匈牙利大選中獲勝。奧班則預期兩國關係將進入「黃金時代」，並批評前任拜登政府的政策。

會談尾聲出現插曲，記者接連提問政府停擺與生活負擔問題，一名記者質疑川普迴避，川普隨即召喚白宮新聞秘書李威特進場。她強硬回應，稱川普政府十個月內成功應對通膨，推動史上最大中產減稅，還錢給人民，批媒體刻意忽略。川普隨即譴責媒體為「假新聞」，奧班笑問是否能聘請李威特赴匈牙利任職，川普大笑回應：「那是個好決定！」並對李威特開玩笑說：「拜託別離開我們。」

匈牙利總理奧班（中）赴白宮與美國總統川普會面，成功爭取到購買俄羅斯油氣免遭美國制裁的1年豁免權。（美聯社）

