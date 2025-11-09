反制中國 澳韓日都要核潛艦

美國在亞洲的盟友澳洲、南韓與日本正尋求打造核潛艦加強威懾力。圖為美國海軍維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「佛蒙特號」去年九月進入南韓釜山港。（歐新社檔案照）

迫中重新思考反介入／區域拒止戰略 尤其在台海

香港「南華早報」八日報導，隨著中國海軍實力日益壯大，美國在亞洲的盟邦—澳洲、日本、南韓—紛紛啟動或尋求打造核潛艦。儘管三國在此過程中面臨內外挑戰，但只要完成建置，勢必將對中國海洋擴張構成壓力，迫使其重新思考「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略，尤其在台海潛在衝突方面。

澳核潛艦2030年代末交付 北京早視為威脅

中國目前擁有全球最大海軍艦隊，核潛艦數量持續增加，使其更能向遠洋投射軍力。根據美國五角大廈去年十二月發布的報告，中國十五年間建造十二艘核潛艦，包括六艘最新〇九四型彈道飛彈核潛艦。相較需頻繁加油的柴電潛艦，核潛艦具備更快、更久的水下航行能力與幾乎無限航程，在隱蔽性、速度與續航力方面皆具優勢，適合遠洋任務，並通常配備潛射彈道飛彈，是海上嚇阻重要力量。

澳洲依據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）將採購至少三艘美國二手維吉尼亞級潛艦，並與英美合作建造新型AUKUS級核潛艦，預計於二〇三〇年代末至四〇年代初交付。北京早已視此為威脅。川普上月與澳洲總理艾班尼斯會晤時，確認「全力推進」AUKUS計畫，令坎培拉安心。但新加坡學者許瑞麟指出，川普雖未否決計畫，卻未保證交付時間，「我不認為川普會優先考慮AUKUS計畫」。

韓改變朝鮮半島局勢 增強對中朝嚇阻力

川普上月底訪問南韓後，宣布批准首爾建造核潛艦，由南韓「韓華海洋」旗下美國費城廠負責起造。南韓總統李在明說服川普，指出柴電潛艦難以追蹤北韓與中國潛艦，核潛艦則可減輕美軍負擔。南韓智庫「峨山政策研究院」分析師楊旭表示，美方認為南韓擁核潛艦符合其安全與經濟利益，且具備「阻止他國進入朝鮮半島周邊海域」能力，中國可能感到棘手。

許瑞麟認為，南韓有資金但缺技術，美國則相反，形成雙贏。日本國際基督教大學學者納吉指出，川普更重視分攤責任而非防核擴散原則，若南韓核潛艦計畫成真，將改變朝鮮半島局勢，增強對平壤與北京的嚇阻力。

日擁潛艦生產線與民用核工業 需時十年

日本方面，在執政友黨維新會要求下，首相高市早苗同意引進採用「下一代推進系統」的潛艦，首次納入核潛艦採購。儘管日本擁有鈾濃縮技術，可為核潛艦提供動力，但面臨輿論與法律挑戰。一九五五年「原子能基本法」更嚴格限制核能僅用於和平用途。專家指出，日本擁有成熟潛艦生產線與民用核工業，或能更快研發國產核潛艦，但從決策到交付約需十年。

楊旭總結，中國擴張與強硬行動令鄰國感受危機，迫使其回應。「若北京需應對的核潛艦對手增加，將被迫調整戰略與兵力配置。」納吉則指出，澳洲AUKUS核潛艦一旦投用，影響力將擴至南海，迫使中國重新評估其A2/AD假設。他認為澳日韓取得核潛艦在戰略上合乎邏輯，但實踐上挑戰重重，其中日本阻力最大，南韓相對較小，澳洲路徑最清晰。

