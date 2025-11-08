中國恢復日本水產品進口 首批扇貝已出貨

日本七日宣布，自中國因兩年多前福島第一核電廠排放經處理的放射性廢水而實施禁令以來，日本海產品首次恢復向中國出口。圖為東京一處超市販賣的海鮮。（彭博檔案照）

中國今年六月解除部分日本水產品進口限制之後，近日終於恢復冷凍扇貝進口。日本農林水產相鈴木憲和七日宣布，第一批約六噸的北海產扇貝已於五日出貨，青森產的鹽漬海參也預定十日出貨。

中國在二〇二三年八月，為抗議日本將福島核一廠的核處理水排海，全面禁止日本水產品進口，雙方經過兩年的談判，中方相關單位獨立在出水口取樣監測，確認結果未見異常，中國海關總署終於在今年六月底宣布有條件恢復部分日本水產品進口，但必須檢附日本官方出具的衛生證書、放射性物質檢測合格證明和產區證明。

但在福島核災後遭到中國全面禁運的宮城縣、福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、新潟縣、長野縣等十個都縣的食品未在開放之列。

中國在六月底宣布解除部分水產品進口限制之後，至今已有四個多月，卻仍停留在只聞樓梯響的階段，上月底日本新首相高市早苗與中國國家主席習近平在南韓慶州舉行首次面對面會談，高市即敦促中方早日讓水產品順利出口。她並就恢復日本牛肉出口和撤銷十個都縣食品的出口禁令等議題，希望與中方展開談判。

鈴木在例行記者會中表示，本月五日已出貨約六噸北海道產冷凍扇貝，另預定於十日出貨約六百公斤青森縣產的鹽漬海參。

由於中國海關要求日本企業重新申請出口相關設施的「中國再註冊」，鈴木表示，日本方面共有六九七家設施申請再註冊，但目前實際獲得許可的僅有三家。他強調，必須持續敦促中方儘快完成剩餘設施的再註冊手續。

關於撤銷十個都縣水產品的進口限制，以及恢復日本產牛肉對中出口，鈴木表示，將繼續要求中方基於科學依據做出應對。

在北京，中國外交部發言人毛寧表示，中國將繼續「嚴格按照法律法規管理日本海產品進口，以確保公眾食品安全」，並稱若檢測到任何風險，將立即重新實施限制。中國也將繼續對廢水排放進行國際化、獨立化的採樣監測。

