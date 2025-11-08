印度洋監控共艦前線 傳Google耶誕島設AI資料中心

Google正計畫在澳洲位於印度洋的境外領土耶誕島設立人工智慧（AI）資料中心。該島被視為在印度洋監控中國潛艦及其它海洋活動的關鍵前線。圖為耶誕島上的澳洲移民拘留中心。（歐新社檔案照）

「路透」六日報導，Google今年早先與澳洲國防部簽署雲端協議後，計畫在坎培拉位於印度洋的境外領土耶誕島（Christmas Island）設立人工智慧（AI）資料中心。該領地在軍事專家眼中，是澳洲和盟友在與中國及其他對手潛在衝突情境中的潛力關鍵據點。

這項在印尼南方三五〇公里的耶誕島上建立資料中心的計劃未曾曝光，規模、經費和潛在用途等細節均屬未知。路透引述軍事專家論點，耶誕島被定位為在印度洋監控中國潛艦及其它海洋活動的關鍵前線，重要性在國防官員心中與日俱增，資料中心這類建設則會是島上的珍貴資產。

Google已深入洽談租賃耶誕島機場周邊用於建設資料中心的土地，包括與當地礦業公司商談的能源協議。母公司Alphabet表示，此計畫是發展強化澳洲與印太數位韌性的海底電纜事業的一部分。計畫文件另指出，Google提案建設一條連接耶誕島與亞洲的附加未來電纜系統。

報導指出，近期一場由澳洲、美國和日本參與的兵棋推演，彰顯了耶誕島在任何區域衝突情境中，承擔澳洲國防前線的地位，特別是該島在發動無人武器系統或無人機所具備的優勢。

主持該場兵推的哈德遜研究所研究員克拉克向路透表示，擁有在耶誕島上的前進指揮和控制節點，在與中國或其他對手發生衝突之際至關重要。尤其在仰賴無人系統進行監控、鎖定甚至交戰任務情況下，資料中心得以在未來執行需要AI功能的指揮、控制工作。鑒於預料中國會在衝突中干擾衛星通訊或星鏈，海底電纜則可提供較衛星優質的通訊頻寬及可靠性。

在另一場兵推中，涉及從達爾文港快速部署美國尖端「海馬士」多管火箭系統（HIMARS）到耶誕島上的情境，引發當地民眾正反評論，部分擔憂此舉將衝擊觀光產業。

