突破中國稀土壟斷 川普邀中亞5國合作

為突破中國在對高科技製造至為重要的稀土的壟斷地位，美國總統川普六日在白宮與礦產豐富的五個中亞國家領袖舉行被稱為「C5+1」的美國與中亞五國的會議與餐會，致力透過各種協議以擴大與確保美國的關鍵礦產供應鏈。

川普在白宮橢圓形辦公室與來自哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼與烏茲別克的領導人舉行雙邊會談，之後共進工作晚餐。川普強調中亞地區「極其富庶」，歷任美國總統卻忽視其戰略價值，現正加強經濟與安全合作，深化雙邊關係。會中川普指關鍵礦產是議程重點，近來透過與全球各地盟國友邦達成協議以擴大關鍵礦產供應鏈，「我的政府已強化美國經濟安全」。

哈薩克總統托卡葉夫稱此會晤是「美國與中亞互動新時代的開端」，推崇川普是「世界總統」的烏茲別克總統米爾濟約耶夫提議在中亞設立一個常設秘書處；塔吉克總統拉赫蒙則說，塔吉克願與美國擴展經貿合作。

川普稍後在社群媒體發文宣布，已與烏茲別克簽署一項「無與倫比」的經貿協議，內容包括烏國在未來三年投資近三五〇億美元、未來十年投資超過一千億美元於美國的航空、關鍵礦物、農業與資訊科技等領域。但根據世界銀行，烏國二〇二四年的GDP僅約一一五〇億美元，此投資規模引發外界關注。

哈薩克的鈾產量世界第一，烏茲別克的黃金蘊藏量龐大，土庫曼有豐富的天然氣資源，吉爾吉斯與塔吉克也正開發新礦藏。對尋求多元化稀土供應以減少依賴中國的美歐而言，被中俄西亞包圍的中亞五國深具吸引力；俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平數月前才分別與這些中亞國家領袖舉行高峰會。

