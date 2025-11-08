福建號服役 習赴海南視察

中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建號五日在海南三亞榆林軍港入列服役，中國國家主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察，標誌中國正式邁入三航艦時代。（美聯社）

中國官媒新華社七日報導，中國最新一艘航空母艦「福建號」已於五日正式服役，國家主席習近平親自出席位於海南三亞榆林軍港舉行的授旗與入列儀式，並登上艦艇視察。這艘由中國自主設計建造的國產航艦，被視為北京推動軍隊現代化的重要里程碑。

福建號是中國第三艘航艦，也是首艘完全由中國自行研發製造的航艦。不同於前兩艘艦載機採用滑躍起飛方式的「遼寧號」與「山東號」，福建號採用全平甲板設計，並配備最先進的電磁彈射系統（EMALS），使其能起降更重、更多樣化的艦載機，包括新型匿蹤戰機殲-35、改良型重型戰機殲-15T，以及空警-600預警機。這些能力大幅提升了中國海軍的遠洋偵察與打擊範圍。

報導指習近平親自決策福建號採用電磁彈射技術，他參觀福建號時曾到控制站按下彈射按鈕。

針對福建號服役，美國智庫「戰略暨國際研究中心」亞洲海事透明倡議主任波林指出，航艦是中國「藍水海軍」願景的核心。福建號讓中國有能力在第一島鏈以外、甚至第二島鏈區域投射力量，特別是在關島一帶與美軍抗衡。

福建號離「完全作戰能力」仍有距離

不過，福建號距離「完全作戰能力」仍有距離。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院研究員許瑞麟表示，近期公開畫面顯示，福建號的試飛仍處於初期階段，例如殲-15起飛時未攜帶武器。他預估，福建號至少還需一年時間才能達成全面戰備狀態。此外，福建號仍屬傳統動力航艦，續航力仍遠遜於美國現有十一艘核子動力航艦，限制其遠洋作戰能力。

