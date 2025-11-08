為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國擴產飛彈 五年擴建逾六成設施

    2025/11/08 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    美國有線電視新聞網（CNN）最新調查指出，中國已對飛彈製造相關設施展開史無前例的大規模擴建，強化其對美軍的威懾能力。圖為今年九月三日中國抗戰勝利閱兵中展示的東風三十一型洲際彈道飛彈。（彭博）

    「美國有線電視新聞網」（CNN）七日報導，在分析衛星影像、地圖和政府通告後發現，中國自二〇二〇年開始大規模擴建飛彈製造廠址，強化對美國軍事嚇阻力並鞏固在印太地區的戰略主導地位。

    衛星影像顯示，一三六座與飛彈生產或中國火箭軍有關的設施中，超過六成存在擴建跡象。從二〇二〇年至今年下半，這些涵蓋工廠、研究和測試中心的場域面積擴大超過兩百萬平方公尺。

    夏威夷智庫「太平洋論壇」資深兼任研究員奧伯克表示，此舉是中國將自身定位為全球超級強權，坦言「一場新軍備競賽正開始」。

    二〇一二年掌權後，中國國家主席習近平傾注資金採購、升級軍事設備，推進將解放軍打造為世界級武裝力量的野心。其任內設立的火箭軍負責中國快速擴張的核子與彈道飛彈武器庫，稱其為戰略嚇阻的核心與國家安全的基石。

    中國核彈頭 一年增加100枚

    根據瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）的最新評估報告，中國核武庫在一年內增加一百枚核彈頭，預計今年將由五百枚增至超過六百枚，增幅達廿％，速率為全球之最。

    專家指出，中國擴產的飛彈正是中國「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略的核心。一旦台海爆發衝突，解放軍計畫透過大規模飛彈打擊，癱瘓美軍在第一、第二島鏈內的港口、基地與補給設施，削弱美國馳援台灣的意願。

    九十九座與飛彈生產相關的設施中，六十五座所進行的擴建使專家認為可能對中國的飛彈生產規模產生指數級影響，包括一座位於北京的廠址五年來擴建近五十％，從事的生產項目為有「關島殺手」之稱的中程彈道飛彈「東風—廿六」。屬於火箭軍的卅七座設施中，有廿二座在過去五年擴建。

    美援以烏 彈藥庫存短缺

    與中國迅速增長的飛彈武器庫規模相反，美國為烏克蘭和以色列在戰爭期間投入先進防空系統，導致部分彈藥短缺。光是為協防以色列攔截伊朗十二日戰爭期間發動的飛彈攻擊，美國消耗約四分之一的終端高空攔截飛彈「薩德」（THAAD）。即便後續加碼廿億美元強化薩德生產，仍需要時間才能建立起足夠庫存。

    專家警告，五角大廈的供應問題與北京建造更多先進飛彈的勢頭，展現的是對美國利益與日俱增的威脅。

