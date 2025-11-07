紐約新市長槓川普 兌現政見挑戰多

美國民主黨新秀曼達尼4日當選紐約市長，他在勝選後首場記者會上宣示，將為紐約市挺身而出對抗稱他是「共產主義者」的美國總統川普。（法新社）

美國紐約市長當選人曼達尼的明年一月正式上台後的最大挑戰，除了對內落實他宣示要降低紐約市民生活成本的競選承諾，還有對外與掌控聯邦政府經費的美國總統川府普打交道。但在兩人多次隔空互嗆的情況下，預料難以獲得聯邦政府支持的曼達尼該如何順利施政，仍是未知數。

曼達尼的競選主軸是負擔得起的能力，即要讓紐約市民能負擔得起在美版天龍國的生活，最後憑藉包括公車免費與房租凍漲等降低在紐約市生活的成本的主張，在四日的選舉中囊括超過五成選票。

請繼續往下閱讀...

曼達尼若要兌現競選承諾，勢必得向聯邦政府爭取更多經費—紐約市預算高達上千億美金，今年聯邦政府已提撥逾七十億美元稅收挹注該市預算。但選前就公開背書曼達尼對手、還批評曼達尼是「共產主義瘋子」的川普早就撂話說，他會限制曼達尼取得聯邦資金。

川普此前以示範他如何利用聯邦經費來對付民主黨人。當聯邦政府十月一日剛停擺第一天，白宮便以川普最深惡痛絕的多元包容措施令人有所顧慮為由，扣住原應撥給紐約市的一八〇億美元的基建經費。除了可能在醫療與糧食補助等聯邦經費上與川普政府爆發衝突外，強力鎮壓移民的川普與移民出身的曼達尼還可能在川普的遣返移民政策槓上。曼達尼五日在勝選演說中誓言會挑戰川普的行為，但也表示其重心仍是領導紐約市與團結民心，而非糾結與川普的個人恩怨。

川普五日在邁阿密舉行的「美國商業論壇」上多次貶低曼達尼，稱「民主黨已極端至此，邁阿密很快就會成為那些逃離紐約共產主義的人的避難所」。同日，他接受「福斯新聞」訪問時再度放話，先批評曼達尼在勝選演說中開嗆他「很糟糕」，應該友善些才能成功，畢竟曼達尼要面對的許多事情都需要他批准。在被問到是否期待與曼達尼有所接觸時，他認為曼達尼主動找上聯邦政府比較合適。

共和黨已迅速將曼達尼塑造成民主黨的縮影，並為明年國會期中選舉鋪路。眾議院議長強生發文表示，曼達尼的勝選效應將波及全國，因為「確立了民主黨已徹底轉型為一個激進、大政府的社會主義政黨」。

曼達尼歷練有限 腹背受敵

在此同時，政治歷練有限的曼達尼，還要面對民主黨內建制派的質疑。民主黨籍的紐約州州長侯可雖在延宕數月表態支持曼達尼，但卻直言不會批准增稅好讓曼達尼取得落實其政見所需經費。猶太裔的民主黨大老、參議院少數黨領袖舒默，則從未公開支持力挺巴勒斯坦人的曼達尼。民主黨策士認為，曼達尼剛破五成的得票率，恐使之難以向紐約州政府乃至聯邦政府爭取經費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法