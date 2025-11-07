美前國安顧問：川普證明實力造就和平

前美國國家安全顧問歐布萊恩撰文指出，美國總統川普第二任期的外交方針，以實力達成和平已帶來穩定及安全。美國與自由世界盟友都提高國防預算，世界將走向穩定新時代。（彭博檔案照）

曾任美國總統川普第一任期國家安全顧問，現任地緣政治諮詢公司「美國全球戰略」董事長歐布萊恩（Robert O’ Brien），於美國外交刊物「外交事務」發表專文評論川普第二任期外交政策。認為川普迄今在其政策議程各個層面施展的經濟、外交和軍事力量，證明了「實力造就和平與安全」。

歐布萊恩細數川普當前政績，包括美軍在二〇二六財政年國防預算增加十三％助攻下，啟動了世代性的軍事能力重建工程；川普敦促美國盟友、夥伴承諾增加國防支出至國內生產毛額（GDP）五％，為自由世界安全承擔更多責任；終結南部邊境混亂情況；不屈從巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」並給予以色列堅定支持；軍事轟炸核設施向伊朗極限施壓等。

歐布萊恩指出，許多論述指責川普削弱美國結盟關係，但事實上他藉由營造急迫性，促使盟友就防衛做出實際投資，強化了華盛頓的集體安全布局。他並未從北大西洋公約組織（NATO）抽身，反而領導了戰後歐洲最大規模的重新武裝。

歐布萊恩舉例，在美國壓力下，台灣大幅提升明年度的國防預算，並宣布朝二〇三〇年達GDP五％的路線前進，當前也尋求向美國採購數十億美元，包含「海馬士」多管火箭系統（HIMARS）和海岸防衛飛彈等裝備。

歐布萊恩提到，川普十月底宣布立即恢復核武測試，意在回應中國、俄羅斯和北韓等國日益增長的核擴散威脅，藉此讓美國對手重新思考關於威脅、動用核武的作法。

除了促成加薩停火協議，以及極限施壓德黑蘭後，川普藉由斡旋國際爭端，包括印度與巴基斯坦停火、亞美尼亞與亞塞拜然超過卅年的衝突等，因而視自身為不可或缺的全球性政治人物。

川普所具備的利器是施加高額關稅或懲罰性制裁的意願，彰顯出美國雄厚的經濟力量在終結棘手的衝突上與無與倫比的軍事實力一樣有用。不僅如此，川普在美國所處的西半球提升執法能量和軍隊部署，對加勒比海域涉嫌從事運毒的船隻發動轟炸；揚言奪取格陵蘭迫使丹麥部署自冷戰以來最大規模軍事部署等。

