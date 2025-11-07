美韓「核」作 日再掀開發核潛艦討論

日本防衛大臣小泉進次郎在電視訪談中，再次提及引進核動力潛艦的必要性。圖為日本海上自衛隊「渦潮級」柴電潛艦。（路透檔案照）

日本防衛大臣小泉進次郎六日在電視訪談中，再次提及引進核動力潛艦的必要性。對於美國總統川普同意南韓建造核潛艦，小泉指出，周邊國家都擁有核潛艦，日本的安全環境已經嚴峻到必須認真討論，究竟要像過去一樣使用柴油動力，還是使用核動力的程度。

小泉在上月廿二日就任防相的記者會上，曾針對自民黨與日本維新會達成的「推動擁有採用新動力潛艦政策」一事表示，「包括核動力（潛艦）在內，不排除任何選項」。他並指出，包括配備VLS（飛彈垂直發射系統）的潛艦開發在內，強化未來核心戰力的「距外防衛能力」（Standoff Defense Capability）不可或缺。他並強調，日本不排除任何選項，將研討可提升嚇阻力與應對能力的各種策略。

距外防衛能力 亦不可或缺

日本目前僅有廿二艘以柴油引擎為動力的潛艦。由於日本是島國，需要防衛的海域相當遼闊，對於是否應該擁有核動力潛艦，一直不斷被提出討論，但日本在一九六七年佐藤榮作內閣提出「非核三原則」，即「不持有、不製造、不引進核武器」，雖然非核指的是核武而非核能，但這項原則被擴大解釋，成為在野黨反對擁有核動力潛艦的依據。

川普在上月底與南韓總統李在明會談後，南韓宣布美方已批准韓方建造核動力潛艦。日本經濟新聞報導，前自衛隊統合幕僚長河野克俊指出，隨著美韓在核動力潛艦開發上的進展，已公開表示要研發核潛艦的北韓，勢必會加速其相關計畫。他預測，若北韓的威脅進一步擴大，日本國內關於核潛艦開發的討論也將加速。

