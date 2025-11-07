才說恢復核試 川普找中俄裁減核武

美國總統川普再次拋出裁減核武議題，聲稱有意與中國及俄羅斯合作，推動去核化計畫，但未提供具體細節。圖為可攜帶核彈頭的中國「東風-5C」洲際彈道飛彈。（美聯社檔案照）

美國總統川普五日在佛羅里達州邁阿密的「美國商業論壇」上發表演說時表示，美國、中國與俄羅斯也許能制定一項核武裁減計畫，但他並未透露細節。川普此言看似與他上月底以「他國」在核試為由宣布美國恢復測試核武的說法有所出入，但他本月初接受媒體訪問時表示，曾與俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平討論裁減核武。

川普在演說中指出，美國不想捲入戰爭，他重建美軍，美國擁有世上最強大的軍隊、製造最佳裝備、最佳飛彈、最佳火箭；美國也重建核武並成為頭號核子強權，他很不願承認美國是世上頭號核子強權，因為這很可怕，若真要用到核武就很可怕。俄羅斯是世上排名第二的核子強權，中國第三，但中俄在四、五年內就會趕上來；中俄想趕上來也有能力做到，「我們三國也許正制定一項非核化計畫。讓我們拭目以待。」

非核化機制細節不明

川普此言凸顯核武穩定仍然是全球政治核心，但他並未詳述可能的美中俄非核化機制的細節。

川普上月卅日以「其他國家」進行核試、他別無選擇為由，宣布他已指示戰爭部在平等基礎上「立即」開始測試美國核武。川普當時並未明言是哪些國家進行核試，但發文曾提及俄羅斯與中國；十一月初，川普在接受美國「哥倫比亞廣播公司」（CBS）新聞訪問時說，美國有足夠核武進行多次打擊，他還證實美國已恢復核武測試，以及表示他曾與普廷以及習近平討論裁減核武。

普廷五日在克里姆林宮主持聯邦安全會議，下令國防部、外交部以及安全部門收集有關美國恢復核試的資訊，並就可能啟動核武測試的準備工作提出建議方案。普廷重申莫斯科僅會在美國率先重啟核試驗時跟進，「俄羅斯也將被迫採取適當回敬措施」。

俄國防部長別洛烏索夫在會中表示，華府可能重啟核試驗的舉措「將大幅提升對俄羅斯的軍事威脅等級」，並建議立即啟動北極新地群島的核試驗準備工作。別洛烏索夫稱，該試驗場最後一次核武測試是在蘇聯時代的一九九〇年，目前已具備快速恢復核試爆的能力。

