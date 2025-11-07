為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    馬尼拉南海對話 聚焦台海和平

    2025/11/07 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    菲律賓三日起在南海和呂宋島北部舉行的年度「空海陸」反侵略演習，主要項目規劃在北呂宋進行，顯示馬尼拉對台海衝突擴散的擔憂和重視。（取自菲律賓武裝部隊臉書）

    菲加強北呂宋反侵略演習

    二〇二五年「馬尼拉南海對話」（Manila Dialogue on the South China Sea）六日聚焦台灣海峽，日本與德國駐菲律賓大使一致強調，台海穩定對印太區域安全至關重要，呼籲各方共同維護和平。與此同時，菲律賓三日起在南海和呂宋島北部舉行的年度「空海陸」（Dagat, Langit at Lupa）反侵略演習，主要項目規劃在北呂宋進行，顯示馬尼拉對台海衝突擴散的擔憂和重視。

    日德駐菲大使籲各方共同維護

    中央社報導，日本駐菲大使遠藤和也表示，新任首相高市早苗近日在亞太經濟合作會議（APEC）會議期間，與中國國家主席習近平會晤，重申台海和平與穩定對整個區域乃至於世界的重要性。遠藤表示，他不使用「衝突熱點」來形容台海，「但我們還是應該高度重視這個問題。相關各方應該共同努力，維護台海和平穩定。」

    德國駐菲大使法芬諾施克（Andreas Pfaffernoschke）也認同，台海與南海的安全無法切割，「我們必須以整個地區的視角，來看待這個議題。」法芬諾施克重申，德國軍艦去年九月曾通過台海，未來也將持續進行，以展現對聯合國海洋法公約（UNCLOS）及航行自由的支持。

    倡區域安全合作 我駐菲代表出席

    第二屆「馬尼拉南海對話」邀請來自東南亞及印太地區的外交、國安官員與學者與談，我駐菲代表周民淦也偕相關館員出席。這場為期三天的「一﹒五軌」對話平台，是由志工組織「我們守護我們的海洋」與菲律賓智庫Stratbase研究所聯合主辦，倡導南海周邊國家遵守國際法，尋求可行合作方案。

    菲律賓總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）五日代表總統小馬可仕出席致詞，重申菲國對「西菲律賓海」的主權主張無可動搖，菲國會持續遵循國際法，尤其是UNCLOS和二〇一六年南海仲裁案結果，也將維持與中國和其他南海聲索國的溝通管道暢通，以促進和平與合作。

    演練反登陸及重奪港口機場

    另一方面，菲律賓年度「空海陸」演習將動員兩千名武裝部隊和警察、海岸防衛隊人員，在周邊關鍵區域驗收應對未來風險所需具備的作戰能力和國防觀念。軍方表示，此次演習將有助於發展應對國家領土邊界外挑戰的「全面性群島防衛觀念」戰略，使聯合部隊掌握處理外部威脅與防衛領土的能力。

    相較於去年，今年主要操練項目將在由北呂宋司令部（NOLCOM）負責的區域進行。該司令部主導菲國北端省分的防衛任務，在規劃的九項實地訓練中，三項將演練在呂宋海峽周邊的反侵略行動，包括反登陸及重奪港口、機場等任務。至於近年與中國對峙最激烈的南海水域，菲軍也會在南沙群島中業島進行領土防衛訓練。

