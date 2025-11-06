一掃去年大敗 明年期中選舉還有變數

美國加州第50號提案被視為民主黨的一大戰果，州長紐森為反制共和黨執政的德州通過有利於共和黨的選區重劃，賭上其政治前途，主導推動此案。（法新社）

美國四日的地方選舉，民主黨一吐去年敗選怨氣，但「紐約時報」指出，這次勝利侷限於地方選舉，不盡然可用來衡量全國選舉的表現，紐約市長、新澤西和維吉尼亞州長選戰，也未對民主黨自去年大選敗選以來面臨的根本問題找出答案。

非大選年 在野黨向來選得好

報導指出，這次非大選年的選舉，主要取決於地方議題和候選人個人特色，在許多方面都不是衡量全國政治氛圍或政黨現狀的絕佳指標，四日的選舉結果更是由近年來多次支持民主黨、投票率較低但政治參與度高的選民族群決定。民主黨在二〇二三年的非大選年選舉中同樣表現亮眼，因此這次選舉未必可以透露出民主黨面臨的更廣泛問題，卻可從中看出一些明年期中選舉可能的情況。

過去幾年，民主黨多半在較低投票率選舉中表現優異。根據選舉監督網站Downballot數據，在川普第二次總統任期，民主黨在多場特別選舉的平均得票率，優於去年大選候選人賀錦麗的得票率十五個百分點。四日的表現也超過民調預期：新澤西州得票率比民調預測高十個百分點，維吉尼亞高五個百分點。相較於去年賀錦麗在新、維兩州的得票率，也各高出七和九個百分點。

歷史經驗顯示，在野黨通常會在期中、非大選年選舉表現好。近年民主黨也在最積極參與且有良好教育背景選民中佔有優勢，此族群在較低投票率選舉中佔不成比例的多數，這次民主黨很有可能是再次受惠於此族群的強勁表現。

然而，儘管川普的滿意度並不高，但在已登記選民中，民主黨的期中選舉民調也僅以三到四個百分點領先，這個幅度或許足以拿回眾議院，但談不上壓倒性勝利，也不能與二〇一八年的強勢表現相提並論。

